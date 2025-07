Qeveria e Kosovës nis ndërtimin e dy urave të reja mbi lumin Ibër, për të lidhur Mitrovicën e Veriut me atë të Jugut

Mitrovicë, 1 Korrik 2025 – Qeveria në detyrë e Kosovës ka nisur zyrtarisht ndërtimin e dy urave të reja mbi lumin Ibër, me qëllim lidhjen funksionale mes Mitrovicës së Veriut – të banuar me shumicë serbe – dhe Mitrovicës së Jugut, të banuar me shumicë shqiptare. Ceremonia e vendosjes së gurthemelit u zhvillua këtë të martë në orën 17:00, me pjesëmarrjen e kryeministrit në detyrë Albin Kurti dhe zyrtarëve të tjerë vendorë dhe qendrorë.

Dy urat e reja – një për automjete dhe një për këmbësorë – janë projektuar për të lehtësuar lëvizjen e lirë të qytetarëve dhe mallrave në të dy anët e lumit Ibër. Sipas Qeverisë, projekti është ndërmarrë me kërkesë të dy komunave dhe mbështetet nga Bordi i Përbashkët i Mitrovicës, i formuar në qershor 2025.

Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës do të financojë dhe zbatojë të dy projektet, që synojnë rritjen e bashkëpunimit dhe integrimin urban dhe social ndërmjet komuniteteve.

Sa i përket urës kryesore mbi lumin Ibër – që ka qenë objekt tensioni ndër vite – Qeveria ka rikonfirmuar qëndrimin se ajo duhet të jetë e hapur për qarkullimin e plotë. Megjithatë, autoritetet evropiane dhe lokale shprehin rezerva.

Nga Bashkimi Evropian është deklaruar se nuk janë të përfshirë dhe as të njoftuar për këtë projekt, duke theksuar nevojën për përfshirje të të gjitha komuniteteve në çdo vendim të tillë infrastrukturor.

Ndërkohë, reagimet në Mitrovicën e Veriut janë të ndara. Dushan Millunoviq, anëtar i Kuvendit Komunal nga komuniteti serb, ka kritikuar projektin si të panevojshëm dhe potencialisht destabilizues. Në anën tjetër, Skender Sadiku, nënkryetar i Kuvendit Komunal, ka shprehur mbështetje për ndërtimin e urave si simbole lidhjeje, ndonëse theksoi se aktualisht ka nevoja më të ngutshme infrastrukturore në qytet.

Qyteti i Mitrovicës mbetet një prej zonave më të ndara në Kosovë, që prej periudhës së pasluftës. Pavarësisht një marrëveshjeje të vitit 2014 ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për hapjen e urës kryesore, ajo mbeti e mbyllur për automjete edhe pas investimeve prej 1.5 milion eurosh dhe rivitalizimit në vitin 2018.

KFOR-i, misioni i NATO-s në Kosovë, ka paralajmëruar më parë se çdo vendim për hapjen e urës duhet të merret në kuadër të dialogut Kosovë-Serbi, i ndërmjetësuar nga BE-ja, për të shmangur rreziqe për sigurinë.

Përkundër tensioneve dhe kundërshtimeve, Qeveria në detyrë e Kosovës synon që përmes ndërtimit të urave të reja të rrisë bashkëpunimin institucional dhe të mundësojë një zhvillim më të integruar të qytetit të ndarë.