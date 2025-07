Konfliki mes Musk dhe Trump arrin kulmin, presidenti i SHBA: Ndoshta Elon duhet të shkojë në Afrikën e Jugut

SHBA- Konflikti i presidentit Donald Trump me Elon Musk mbi propozimin e buxhetit të paraqitur nga presidenti amerikan duket se po arrin kulmin.

Në zhvillimet e fundit mbi këtë përplasje, Musk zbuloi emrin e partisë që do të formohet të nesërmen nëse buxheti miratohet, dhe Trump u përgjigj me kërcënimin se ndoshta Musk duhet të shkojë në shtëpi në Afrikën e Jugut

Musk ishte i pari që i hodhi benzinë ​​zjarrit duke akuzuar administratën Trump për shpenzime irracionale që kanë shtyrë tavanin e borxhit me pesë trilionë dollarë, një shumë rekord. Edhe një herë, ai foli për nevojën për të krijuar një parti të re që "vërtet kujdeset për njerëzit".

It is obvious with the insane spending of this bill, which increases the debt ceiling by a record FIVE TRILLION DOLLARS that we live in a one-party country – the PORKY PIG PARTY!!Time for a new political party that actually cares about the people. — Elon Musk (@elonmusk) June 30, 2025

Pak kohë më vonë, ai i bëri qëllimet e tij edhe më të qarta, duke shkruar: "Nëse ky projektligj i çmendur për shpenzimet miratohet, Partia Amerikane do të themelohet të nesërmen. Vendi ynë ka nevojë për një alternativë ndaj sistemit njëpartiak Demokrat-Republikan, në mënyrë që njerëzit të mund të kenë vërtet një ZË".

If this insane spending bill passes, the America Party will be formed the next day. Our country needs an alternative to the Democrat-Republican uniparty so that the people actually have a VOICE. — Elon Musk (@elonmusk) June 30, 2025

Në të njëjtën kohë, ai "nguliti" në llogarinë e tij X rezultatin e sondazhit që kishte kryer përmes së njëjtës platformë, sipas të cilit 80% janë pro krijimit të një partie të re në SHBA. "Zëri i popullit është zëri i Zotit", shkroi Musk.

VOX POPULIVOX DEI80% voted for a new party https://t.co/JkeOlG7Kl4 — Elon Musk (@elonmusk) July 1, 2025

"Ndoshta ai duhet të shkojë në shtëpi në Afrikën e Jugut"

Pak më vonë, përgjigja e Donald Trump erdhi nëpërmjet rrjeteve sociale, i cili, me postimin e tij në Truth Social, "i tregoi derën e daljes" nga SHBA-ja manjatit të Afrikës së Jugut, duke shkruar, ndër të tjera, "Elon ndoshta duhet ta mbyllë biznesin e tij dhe të kthehet në atdheun e tij, Afrikën e Jugut".

Sipas postimit të Trump, "Elon Musk e dinte, shumë kohë para se të më mbështeste me kaq forcë për presidencën, se unë isha kundër fuqimisht makinave elektrike të detyrueshme. Është qesharake dhe gjithmonë ka qenë një pjesë e madhe e fushatës sime. Makinat elektrike janë në rregull, por jo të gjithë duhet të detyrohen të blejnë një të tillë

Elon mund të marrë më shumë subvencione se çdo person tjetër në histori, dhe pa subvencione, Elon ndoshta duhet ta mbyllë biznesin e tij dhe të kthehet në atdheun e tij, Afrikën e Jugut. Nuk do të ketë më lëshime raketash, satelitësh apo prodhim makinash elektrike, dhe vendi ynë do të kursejë një pasuri. Ndoshta duhet t’i kërkojmë DOGE-it ta marrë seriozisht në konsideratë këtë? DO TË KURSEJË SHUMË PARA!!!" përfundoi presidenti amerikan postimin e tij.