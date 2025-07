Befason Al Hilal! Mposht 4-3 Man. Cityn në kohën shtesë dhe e eleminon nga Kupa e Botës

SHBA – Surpriza e parë erdhi me eliminimin e Interit nga Fluminense, por kjo në Orlando midis Manchester Cityt dhe sauditëve të Al Hilalit shkon një hap më tej, në kufinjtë e të pabesueshmes…

Al Hilal i Simone Inzaghit është kualifikuar në çerekfinale, duke mposhtur Cityzenët e Pep Guardiolës, të supozuar si një nga favoritët për të ngritur titullin e kësaj Kupe të parë Bote për Klube.

Sauditët tani do të përballen në çedrekfinale me brazilianët e Flimunenses për një vend në gjysmëfinale. Çfarë ndeshjeje e çmendur me alternime pothuajse gjatë gjithë kohës ishte! Çfarë ode për futbollin përjetuam gjatë këtij mëngjesi të hershëm!

As Kupa e Botës për Klube nuk i ka dhënë një valvul çlirimi Manchester Cityt të ripërtërirë. ‘Qiellorët’, të cilët i kishin fituar të tre ndeshjet e tyre, u mposhtën ndaj Al Hilal (3-4) në raundin e 16-tave, duke i dhënë fund asaj që ndoshta është sezoni ‘më i zi’ i Pep Guardiolës në Etihad. Të besuarit e Simone Inzaghit prodhuan surprizën më të madhe të turneut në kohën shtesë pas një ndeshjeje të çmendur dhe do të përballen me Fluminensen, ‘ekzekutuesin’ e Interit (0-2), në çerekfinale.

Pep Guardiola bëri tre ndryshime në formacionin titullar që e mundi Juventusin 5-2 në ndeshjen e fundit të Fazës së Grupeve. Rodri, ende në rikuperim, Akanji dhe Marmoush u zëvendësuan nga Gündogan, Gvardiol dhe Haaland.

Duket sikur gjërat nuk do të ndryshonin shumë. Pas nëntë minutash, ashtu si në tre ndeshjet e mëparshme, City ishte tashmë në avantazh. Sigurisht, jo pa polemika. Reijnders zëvendësoi Aït-Nouri-n, dhe pasimi i fundit përfundoi me një gol nga Bernardo Silva, pasi topi i dështuar i Renan Lodit u përplas me Gündogan.

Protestat e Al Hilal filluan shpejt, të udhëhequra nga Rúben Neves. Ata kërkuan një prekje me dorë nën kontrollin e Aït-Nouri. Pati një të tillë… por pas më shumë se tre minutash rishikim, gjyqtari Jesús Valenzuela e vërtetoi golin: "Vendimi im përfundimtar është një gol. U bë."

Ajo që pasoi rezultatin 1-0 ishte një monolog nga City. Çdo vrapim në të majtë nga Doku – ndjekur nga afër nga deri në tre lojtarë – ishte një torturë për Cancelon. Nëse nuk pamë dy ose tre gola të tjerë para pjesës së parë, kjo ishte për shkak të Bonos. Ish-lojtari i Sevillas, ashtu si kundër Real Madridit, edhe një herë e vërtetoi veten se është ai që është vërtet: një nga portierët më të mirë në botë.

Ai bëri gjashtë pritje në pjesën e parë, tre prej të cilave të denja për meritën e tij. Në minutën e 24-të, ai u rikuperua nga një driblim i kaluar për të pritur një ndeshje një-me-një me Savinhon nga toka; në minutën e 29-të, ai pengoi një gjuajtje të Gündogan, dhe në minutën e 44-të, ai devijoi një gjuajtje të Bernardo Silva.

Ishte një mirazh. Pushimi nuk i bëri mirë Cityt. Vetëm 41 sekonda pas fillimit të pjesës së dytë, Al Hilal barazoi rezultatin. Gjuajtja e parë drejt portës… dhe goli i parë. Ederson dështoi të priste krosin e Cancelos, Rúben Dias bllokoi gjuajtjen pasuese të Malcom drejt portës… dhe Marcos Leonardo shfrytëzoi rikthimin e topit për të shënuar me lehtësi.

City u eliminua. Cancelo dha një paralajmërim në minutën e 48-të dhe Malcom shënoi në minutën e 52-të. Dy ish-lojtarët e Barcelonës e sajuan ndeshjen. Cancelo e la Malcomin një kundër një me një me një pasim të jashtëzakonshëm me këmbën e tij të jashtme dhe braziliani e mposhti Edersonin në ndeshjen një kundër një për të vulosur rikthimin e Al Hilal.

City, i cili pësoi të njëjtin numër golash në shtatë minuta sa kishte pësuar në pjesën tjetër të turneut, e gjeti veten duke humbur për herë të parë në të gjithë Kupën e Botës. Guardiola menjëherë bëri një lëvizje me një zëvendësim të trefishtë që, për të qenë i drejtë, e kishte përgatitur para barazimit 2-1. Gündogan, Gvardiol dhe Matheus Nunes u zëvendësuan nga Akanji, Aké dhe Rodri.

“Qiellorët” ishin në disavantazh vetëm për tre minuta. Erling Haaland, i cili ishte tjetër lojtar, e shënoi rezultatin në 2-2 në minutën e 55-të. Bernardo Silva ekzekutoi një goditje nga këndi, Rúben Dias shënoi dhe norvegjezi shënoi golin e tij të tretë në turne. Vetëm Di María (4) ka më shumë.

Çdo goditje nga këndi ishte një dhimbje e vërtetë për Al Hilal, dhe çdo top pas mbrojtjes ishte një krosim për Cityn, i cili i shpëtoi mezi një disavantazhi 3-2 në minutën e 56-të. Cancelo nisi Malcolmin në hapësirë, por Rúben Dias e rrëzoi. Një penallti u akordua? Ish-lojtari i Barçës u gjet në pozicion jashtë loje.

Al Hilal rezistoi (relativisht mirë) duke detyruar ekipin të shkonte në kohë shtesë. Edhe fati u buzëqeshi atyre. Doku humbi një gjuajtje me kokë nga afër në minutën e 75-të. Rasti më i pastër, megjithatë, erdhi në minutën e 84-të . Akanji shënoi me kokë një goditje nga këndi që e çoi topin në shtyllë në minutën e 84-të, dhe Lajami largoi gjuajtjen pasuese të Haaland jashtë vijës së portës .

Ekipi i Simone Inzaghit, i rraskapitur, gjeti një gllënjkë ajri të pastër në fillim të kohës shtesë. Renan Lodi detyroi një goditje nga këndi dhe Rúben Neves e vendosi topin me muzikë, i ndjekur nga Kalidou Koulibaly. Ish-lojtari i Napolit mposhti Rúben Dias dhe Aken për të shënuar me kokë dhe 2-3.

Guardiola, i cili e kishte lënë tashmë në pushim Haalandin, ia dogji të gjitha urat. Ai e largoi Rodrin në minutën e 100-të (ai do të kishte hyrë në lojë në minutën e 53-të) për të futur Fodenin, i cili i dha fund sulmit të ndarjes së ndeshjes me Cherkin, Savinhon, Dokun, Marmoushin dhe Bernardo Silvën.

Dy nga lojtarët e rinj e bënë rezultatin 3-3 në minutën e 104-të. Ishte Cherki ai që krijoi një krosim të mrekullueshëm për Fodenin për të barazuar rezultatin pa e lënë atë të bjerë.

City bëri çmos për të shmangur hijen e gjatë të Bonos në penallti. Duket sikur një gol 4-3 do të ishte më afër… por rezultati përfundoi në 3-4 në minutën e 112-të. Renan Lodi, gjithmonë i pranishëm, krosoi, Milinkovic-Savic goditi me kokë, Ederson largoi – pritja e tij e parë e ndeshjes – dhe Marcos Leonardo e dërgoi topin përfundimisht në rrjetë dhe 3-4.

Al Hilal pati rastin vendimtar, për ta bërë rezultatin 3-5 në minutën e 117-të, por Aké e pengoi gjuajtjen te vija e portës. Por surpriza e madhe ishte realizuar. Simone Inzaghi, trajneri më i paguar në botë nga sauditët, e ktheu Kupën e Botës përmbys duke vulosur sezonin më të errët të Guardiolës te City.