Krismat e një viti më parë, policia arreston 28-vjeçarin në Tiranë

Specialistët për Hetimin e Krimeve të Komisariatit të Policisë Nr. 1 në bashkëpunim me Komisariatin e Policisë Nr. 3 ndaluan shtetasin e shpallur në kërkim Njulend Palaj, 28 vjeç, pasi Gjykata e Tiranës, i ka caktuar masën e sigurisë “Arrest në burg“.

Mbi të rëndojnë veprat penale ‘”Mbajtje pa leje dhe prodhimi i armëve shpërthyese dhe municionit”,”Prodhim dhe mbajtja, blerja apo shitja pa leje e armëve të ftohta” dhe ”Kanosja”.

28-vjeçari Njulend Palaj është arrestuar nga Policia e Tiranës, pasi ishte shpallur në kërkim në datën 10.6.2024 pas një konflikti të ndodhur në zonën e Ali Demit me shkopa bejsbolli, ku një prej personave që morën pjesë në konflikt qëlloi dhe me armë në ajër. Burime nga Policia bëjnë me dije se Palaj është nën hetim edhe për organizim të lotarive të paligjshme.