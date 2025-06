Martesë luksoze ‘me bekimin’ e Putinit. Nga ora 2.5 mln euro deri te të shtënat me armë

Çeçenia, 30 Qershor 2025 – Adam Kadyrov, djali 17-vjeçar i udhëheqësit të Çeçenisë, Ramzan Kadyrov, zhvilloi një dasmë të jashtëzakonshme që ka bërë xhiron e rrjetit ndërkombëtarisht për shkak të luksit dhe shpenzimeve marramendëse.

Ceremonia e mbajtur gjatë fundjavës përfshiu momente spektakolare, përfshirë edhe shtënat me armë në ajër nga vetë Adam Kadyrov, i cili drejtonte një makinë shumë të rrallë Mercedes-Benz G-Class, model “STRONGER THAN THE 1980s”. Ky model është i limituar me vetëm 460 kopje në botë dhe vlera e tij është rreth 160 mijë euro, sipas Fondacionit Kundër Korrupsionit (FBK).

Në festë, Adam mbante gjithashtu në dorë një orë luksoze Jacob&Co, model “Billionaire Ashoka”, e mbuluar me diamante, me një vlerë që shkon nga 2.5 deri në 17 milionë euro, sipas përshkrimeve të FBK-së.

Martesa e tij zyrtare ishte planifikuar për të premten, ndërsa ceremonitë kryesore u zhvilluan të shtunën dhe të dielën. Nusja quhet Medni dhe është vajza e senatorit çeçen Suleyman Geremeyev.

Në një veprim që nënkupton përkrahjen e lartë politike, presidenti rus Vladimir Putin ka dërguar urimet e tij personale për martesën, dhe sipas Ministrit çeçen për Politikën Kombëtare, Akmed Dudaev, Putin është takuar personalisht me Adam Kadyrovin në Kremlin, një simbol i respektit të thellë ndaj familjes Kadyrov.