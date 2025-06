Motra e këngëtares së njohur konfirmon se do jetë banore e BBV 5?

Motra e këngëtares Enca, Uindi Haxhia, është tashmë pjesë e panelit të rubrikës “Trotuar”, në “E Diell”. Ditën e djeshme ajo ka vendosur që të bëjë një pyetje për personat që kanë qenë pjesë e “Big Brother”.

Nevina Shtylla dhe Graciano Tagani e ngacmuan Uindin, duke thënë se ajo me këtë pyetje lë të kuptojë se po bëhet gati për edicionin e radhës të reality show-t.

Haxhia më pas shprehet “mua nuk ma mban për Big Brother me thënë të drejtën, por si opinioniste me dhënë ndonjë opinion do isha kënaq”.

Pjesë nga biseda:

Uindi: Unë në fakt kisha një pyetje për ju që keni qenë pjesë e “Big Brother”, si është ai viraliteti kur del? Si ndihesh? Çfarë ka ndryshe nga viraliteti tjetër, si e keni përballuar?

Nevina: Se Uindi ka nisur që të mbledhë dhe të mbajë shënime

Graciano: Mesa po kuptoj, Uindi po bëhet gati

Nevina: Më duket se kemi një parapërgatitje

Graciano: Ideja është kur je brenda në Big, pak a shumë e di se ku je, nuk je i saktë 100 për qind por arrin të kuptosh nga klipet, nga njerëzit hyrjet dhe daljet.