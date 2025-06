Nis sot rinumërimi i votave të Fierit!

Nis sot rinumërimi i votave për partitë dhe kandidatët në qarkun Fier, pas përfundimit të procesit në Tiranë javën e kaluar. Nga ora 09:00, në Pallatin e Sportit “Farie Hoti” në kryeqytet do të nisë hapja e 587 kutive të votimit për të kontrolluar saktësinë e rezultateve fillestare në këtë qark që prodhon 16 mandate në parlament.

Rinumërimi është jetik për dy forca të vogla politike nëse vërtetohen gabime në numërimin apo vlefshmërinë e votave. Nisma “Shqipëria Bëhet” e Adriatik Lapajt humbi mandatin për rreth 500 vota, dhe nëse gjatë rinumërimit Azmer Duleviç fiton këto vota që mund t’i jenë hequr, ai bëhet deputet. Kjo do të thotë se PS mund të humbasë një mandat, dhe në këtë rast jashtë parlamentit do të mbetej Zegjine Çaushi.

Rinumërimi është jetik për disa parti nëse vërtetohen gabime. Nisma “Shqipëria Bëhet” e Adriatik Lapajt” e Adriatik Lapajt humbi mandatin për rreth 500 vota, dhe nëse gjatë rinumërimit Azmer Duleviç fiton këto vota që mund të jenë hequr gabimisht, ai do të bëhet deputet. Kjo do të thotë se Partia Socialiste do të humbasë një mandat, dhe në këtë rast jashtë parlamentit do të mbetej Zegjine Çaushi.

Zegjine Çaushi rrezikon mandatin jo vetëm nga jashtë partisë, por edhe brenda PS-së, pasi fitoi me vetëm 64 vota më shumë se rivalja e saj brenda partisë, Maldrita Bardhos.

Partia “Mundësia” gjithashtu duhet të sigurojë të paktën 519 vota nga rinumërimi dhe t’i marrë PS-së një deputet për të hyrë në parlament.

Në rinumërimin e qarkut të Tiranës, që përfundoi të premten, nuk pati ndryshim rezultati por vetëm lëvizje të vogla votash që u konsideruan gabime njerëzore dhe jo trafikim votash nga KAS.