Evropa në gatishmëri, vala e parë e madhe e të nxehtit e vitit 2025 i çon temperaturat në 42 gradë Celsius

Bruksel- Autoritetet në të gjithë Evropën janë në gatishmëri ndërsa vala e parë e të nxehtit e verës i çon temperaturat deri në 42 gradë Celsius (107.6 gradë Fahrenheit), pasi kontinenti që po ngrohet më shpejt vazhdon të vuajë efektet e emergjencës klimatike. Zyra shtetërore meteorologjike e Spanjës, Aemet, lëshoi ​​një paralajmërim të veçantë për nxehtësinë të premten, duke thënë se temperaturat mund të arrijnë 42 gradë Celsius në disa zona jugore të vendit gjatë ditëve në vijim.

“Priten temperatura shumë të larta dhe të vazhdueshme, si gjatë ditës ashtu edhe gjatë natës, të cilat mund të përbëjnë një rrezik për njerëzit e ekspozuar dhe/ose të prekshëm”, tha Aemet.

Ministria e shëndetësisë e Madridit i paralajmëroi gjithashtu njerëzit të tregojnë kujdes shtesë gjatë vapës, duke u kujtuar atyre të qëndrojnë larg diellit, të qëndrojnë të hidratuar dhe t’u kushtojnë vëmendje të madhe atyre që janë të moshuar, shtatzëna ose që kanë probleme kronike shëndetësore.

Dy të tretat e Portugalisë do të jenë në gatishmëri të lartë të dielën për vapë ekstreme dhe zjarre në pyje, pasi temperaturat priten të arrijnë deri në 42 gradë Celsius në Lisbonë. Në Francë, zjarrfikësit u mobilizuan për të luftuar zjarret e fillimit të verës, pasi 84 nga 101 zonat administrative të vendit u vunë në alarm për valë të nxehti nga e hëna deri në mesjavë.

Zjarret shpërthyen në zonën Corbières të Aude në jugperëndim, ku temperaturat arritën në 40 gradë Celsius, duke detyruar evakuimin e një kampingu dhe një manastiri si masë paraprake. Ndërsa temperaturat në Marsejë iu afruan 40 gradëve Celsius, autoritetet në qytetin e dytë më të madh të Francës kanë urdhëruar që pishinat publike të bëhen falas për të ndihmuar banorët të përballojnë vapën mesdhetare.

Me temperaturat maksimale që priten në Napoli dhe Palermo deri në 39 gradë Celsius, Siçilia ka urdhëruar ndalimin e punës në natyrë në orët më të nxehta të ditës, ashtu si edhe rajoni i Ligurias në Italinë veriore. Sindikatat e vendit po bëjnë fushatë për ta zgjeruar masën edhe në rajone të tjera. Në Venecia – e cila ka pritur festimet luksoze tre-ditore të dasmës së themeluesit të Amazon, Jeff Bezos, dhe gruas së tij, Lauren Sánchez, të ftuarit, vizitorët dhe protestuesit po e ndiejnë nxehtësinë.

"Mundohem të mos mendoj për këtë, por pi shumë ujë dhe nuk rri kurrë në vend, sepse atëherë të zë dielli", tha për Agence France-Presse në qytet Sriane Mina, një studente italiane.

Ndërsa temperaturat në Greqi iu afruan 40 gradëve Celsius, një zjarr i madh shpërtheu në jug të Athinës të enjten, duke bërë që autoritetet të lëshojnë urdhra evakuimi dhe të mbyllin pjesë të rrugës bregdetare që lidh kryeqytetin grek me Sounionin, vendndodhjen e Tempullit të lashtë të Poseidonit, një atraksion i madh turistik.

Zjarret në pyje kërcënuan gjithashtu shtëpitë dhe zonat industriale në provincën perëndimore turke të Izmirit, sipas AFP-së. Pesë lagje në distriktin Seferihisar u evakuuan ndërsa zjarri iu afrua zonave të banuara, tha guvernatori, ndërsa erërat deri në 17 km/orë (75 milje) përhapën me shpejtësi flakët. Erërat e forta i lanë helikopterët në tokë, duke lënë dy avionë me bomba uji dhe një ekip të madh tokësor që po luftonin me flakët, shtoi guvernatori.

Vala e të nxehtit vjen pas një sërë rekordesh të thyera të nxehtësisë ekstreme, përfshirë marsin më të nxehtë të regjistruar ndonjëherë në Evropë, sipas monitoruesit të klimës Copernicus të BE-së. Si rezultat i ngrohjes së planetit, ngjarjet ekstreme të motit, duke përfshirë uraganet, thatësirat, përmbytjet dhe valët e të nxehtit, janë bërë më të shpeshta dhe intensive, paralajmërojnë shkencëtarët.

Viti i kaluar ishte më i nxehti në historinë e regjistruar deri më tani dhe çoi në katastrofa botërore, me kosto më shumë se 300 miliardë dollarë (219 miliardë paund). Një studim i Lancet Public Health i botuar vitin e kaluar zbuloi se vdekjet nga nxehtësia në Evropë mund të trefishohen deri në fund të shekullit , me numrat që rriten në mënyrë disproporcionale në vendet jugore si Italia, Greqia dhe Spanja.

Vdekjet nga moti i ngrohtë mund të vrasin 129,000 njerëz në vit nëse temperaturat rriten në 3 gradë Celsius mbi nivelet paraindustriale. Sot, vdekjet që lidhen me nxehtësinë në Evropë janë 44,000. Por numri vjetor i vdekjeve nga të ftohtit dhe të nxehtit në Evropë mund të rritet nga 407,000 njerëz sot në 450,000 në vitin 2100, edhe nëse udhëheqësit botërorë arrijnë objektivin e tyre global të ngrohjes prej 1.5 gradë Celsius, zbuloi studimi./ The Guardian