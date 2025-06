‘Zjarri u përhap në të gjithë tregun për 5 minuta’! Flasin pronarët e dyqaneve në Durrës: Kisha 10 mln lekë mall. Jemi rrënuar

Një zjarr i madh ka përfshirë pasditen e sotme tregun industrial në zonën e plazhit të Durrësit, ku ndodhen mbi 20 dyqane që operojnë kryesisht gjatë sezonit veror.

Ngjarja është raportuar rreth orës 16:30 dhe sipas burimeve paraprake, zjarri ka shkaktuar dëme të mëdha materiale. Për shkak të erës së fortë, flakët janë përhapur me shpejtësi duke përfshirë pothuajse të gjithë tregun brenda pak minutash.

“Për shkak të erës së fortë, zjarri u përhap për gati 5 minuta në të gjithë tregun. I kam ardhur në ndihmë njerëzve, si ata që i njoh dhe ata që nuk i njoh. Janë dëgjuar disa shpërthime të lehta në dyqanet e tregut. Në fillim ka ardhur vetëm një zjarrfikëse, më pas i telefonova që të sillnin edhe të tjera. Besoj se nuk u menaxhua si duhet. Zjarri vinte nga sipër dhe ata vazhdonin nga poshtë. Nuk u parandalua, po punonin në anën e kundërt,” është shprehur një qytetar që ka ndihmuar pronarët e dyqaneve.

Ndërsa një nga pronaret e prekur nga flakët është shprehur se ka humbur të gjithë mallin e saj:

“Kisha 10 milionë lekë mall këtu dhe nuk kam arritur të shpëtoj asgjë. Na ra një fatkeqësi e madhe, nuk mundëm të shpëtonim asgjë.”

“U dogjën gjërat, shkruan. Të gjitha gjërat janë djegur. Ajo duhet të jetë bërë nga elektriku, se s’ka mundësi ndryshe. Dy dyqane fikeshin, 5 të tjera ndizeshin. U dogjën më shumë se gjysma e atyre që lanë derisa flaka doli këtu. Ku do t’i kërkojmë të drejtat tona, ku do t’i gjejmë lekët, jemi trotuaruar gjithë natën, u bëmë si lypsarë. Marrim lekë borxh dhe vijmë, leku që të marrim 5 lekë e të jetojmë.

Unë nuk kam as 30 minuta që kam ardhur, më thoshte policia: “Ndalu, ndalu.” Ata duhet të ishin futur brenda, ta shuanin zjarrin, jo ta linim të shkonte kështu. Ne nuk dimë gjë se çfarë do të bëjmë fare. Ne vijmë e rrijmë gjithë ditën këtu, për të shitur. Siç i patëm ato 5 lekë, na u bënë shkrumb e hi, nuk e di çfarë do bëjmë me jetën tonë, janë djegur me miliona lekë. I kemi akoma lekët e mallit borxh pa larë në Tiranë, ata nuk duan t’ja dinë, duan lekët e mallit që kemi marrë, kështu do qofshim”, tha banorja për mediat.