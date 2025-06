Rikthehet përndjekësi serial i vajzave shqiptare

Rikthehet përndjekësi serial nga burgjet franceze. 35-vjeçari shkodran Fabjan Dodaj nuk po zë mend, teksa vijon me pasionin e tij për të kërcënuar e shantazhuar vajzat shqiptare nëpërmjet rrjeteve sociale.

Për herë të parë emri i tij u bë publik gushtin e vitit të kaluar, kur edhe pse nga qelitë e burgut ku ligji parashikon që një i dënuar nuk mund të mbajë celular, i riu shqiptar posedonte një të tillë, e nëpërmjet adresave false hapte llogari në Instagram e Tik-Tok dhe publikonte foto denigruese të vajzave të ndryshme.

Një vit më parë policia do të deklaronte se 35-vjeçarit i ishin dokumentuar mbi 60 raste të tilla dhe në bashkëpunim me autoritetet franceze iu bllokua celulari në qeli.

Por tashmë pas një viti emri i tij rikthehet sërish në duart e policisë dhe sërish me një njëjtën histori. Hapje adresash false me emra dhe foto të vajzave shqiptare dhe mbi to përshkrime denigruese.

Së fundmi ai po hetohet nga Prokuroria e Tiranës, pas denoncimit që një 32-vjeçare ka bërë ndaj tij. E reja u tha hetuesve se prej kohësh ai e përndjek me mesazhe denigruese dhe kërcënuese në rrjetin social Instagram.

Ky nuk është rasti i parë që denoncohet, dhe mesa duket as edhe i fundit. Pak muaj më parë ai u denoncua edhe në policinë e Lezhës po për përndjekje. Por sërish duket se Fabjan Dodaj arrin të sigurojë aparate celularë duke i futur në burgun “Lyon Cobras” në Francë, aty ku vuan dënimin për veprat penale “Vjedhje me pasoja të rënda” dhe “Komplot kriminal”.