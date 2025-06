Paolo Fox: Ja 3 shenjat me fat të ditës së fundit të qershorit, e Hënë 30!

Sipas horoskopit të Paolo Fox, kjo e hënë 30 qershor shihet të jetë një ditë me zgjedhje të rëndësishme, energji të fuqishme dhe vendime që nuk duhen më shtyrë

E hëna e 30 qershorit 2025 sjell një ndërrim të dukshëm energjish që për shumë shenja do ndihet si një "pikë kthese". Hëna në harmoni me Marsin jep guxim për të vepruar, për të marrë vendime që janë vonuar, për të kthyer faqe. Ndërkohë, ndikimi i Mërkurit dhe kartat simbolike të tarotit (të përfshira në interpretimin e Paolo Fox) e bëjnë këtë ditë të mbushur me sinjale për ata që janë gati t’i lexojnë me kujdes.

Disa shenja do ndihen të ndriçuara – do marrin vendime të sakta, do hapin një rrugë të re në jetën personale apo profesionale. Të tjera, do përballen me tension, pasiguri, apo nevojën për të pranuar se diçka duhet të ndryshojë rrënjësisht.

Në vijim, gjeni renditjen e 3 shenjave më me fat dhe 3 më të sfiduara për këtë të hënë sipas Paolo Fox, së bashku me një mesazh kyç për të gjithë.

—

✅ 3 Shenjat më me fat të ditës

1. Shigjetari ♐

Energjia juaj është në kulm dhe intuita ju çon drejt eksperiencave të reja. Është dita ideale për të marrë një vendim të guximshëm ose për të bërë një hap jashtë zonës së rehatisë. Takime të papritura, mundësi të reja dhe risi në dashuri – gjithçka është në lëvizje. Karta e ditës: Matto – ndiq zemrën, edhe kur rruga nuk është e qartë.

2. Demi ♉

Venusi ju dhuron butësi dhe besim. Marrëdhëniet përmirësohen, ndjenjat thellohen dhe komunikimi bëhet më i qartë. Edhe në punë, gjërat ecin në drejtimin e duhur – por me ritmin tuaj. Karta e ditës: Papësja – dëgjo zërin e brendshëm dhe mos nxit vendimet.

3. Binjakët ♊

Mendja është e kthjellët dhe kontakti me të tjerët është i lehtë. Mundësi të reja në bashkëpunime, rikthime të papritura në dashuri, dhe një ide që mund të kthehet në sukses. Karta e ditës: Rrota e Fatit – çdo gjë mund të ndryshojë në një sekondë, qëndro i përgatitur.

—

⚠️ 3 Shenjat më pak me fat të ditës

1. Akrepi ♏

Dita është e ngarkuar emocionalisht. Ndjenjat janë të thella, por edhe të paqarta. Mund të ketë përplasje në marrëdhënie apo në punë. Kujdes me shpërthimet impulsive. Karta e ditës: Kulla – prano se disa gjëra duhet të shemben për të ndërtuar më të shëndetshmet.

2. Peshorja ♎

Kjo ditë kërkon vendime, por vendimet nuk janë të lehta. Mund të ndiheni të pasigurt, sidomos në dashuri ose kur përballeni me zgjedhje të dyfishta. Karta e ditës: Të Dashuruarit – zgjidh me zemër, jo me frikë.

3. Bricjapi ♑

Ndiheni emocionalisht të tërhequr dhe të izoluar. Në dashuri mungon lidhja, në punë ka presion. Por ky izolim mund të sjellë qartësi. Karta e ditës: Eremiti – tërhiqu për t’u fuqizuar nga brenda.

—

🧭 Këshilla e ditës nga Paolo Fox

“Mos e shtyni më atë që thellë brenda jush e dini se duhet bërë. Disa dyer hapen vetëm kur guxon të trokasësh.”

Sot, mos e kërkoni sigurinë në kontrollin e çdo gjëje. Prano paqartësinë, por mos ndal përballë saj. Vendimet e sotme – edhe të vogla – mund të hapin rrugë të mëdha. Zgjidhja nuk është jashtë, por tek ajo që ndjen. /noa.al