Branko: Këto janë shenjat më me fat dhe më pak me fat – E Diel, 29 Qershor 2025

E diela e 29 qershorit 2025 vjen nën ndikimin e Diellit në Gaforre dhe të Hënës në kontakt me Neptunin, duke krijuar një ditë me emocione të thella, ndjeshmëri të lartë dhe nevojë për reflektim.

Branko na kujton se jo të gjitha shenjat janë në të njëjtën frekuencë sot: disa do ndihen të fuqizuar, të dashur dhe të frymëzuar, ndërsa të tjerët mund të ndihen të lodhur, të hutuar ose emocionalisht të ngarkuar.

Në këtë panoramë astrologjike: Gaforrja, Peshqit dhe Shigjetari përfitojnë nga një energji e butë dhe pozitive, e cila u jep lehtësi në marrëdhënie dhe qartësi të brendshme.

Binjakët, Bricjapi dhe Dashi duhet të ngadalësojnë, të dëgjojnë trupin dhe të shmangin vendime të rëndësishme. Sot është më mirë të ndalojnë sesa të veprojnë.

Ky është një moment për të respektuar ritmin tuaj personal dhe për të mos e krahasuar rrugën tuaj me të tjerët. Ashtu siç këshillon Branko: “Ritmi i shpirtit nuk matet me orë, por me ndjeshmëri.”

3 shenjat më me fat të dielës, 29 Qershor 2025 – sipas Brankos

1. Gaforrja ♋

Fashinant në çdo drejtim – dashuria lulëzon, magnetizmi personal është i lartë dhe intuita ju udhëzon drejt vendimeve të sakta. Një ditë e bekuar për ndjeshmëri, lidhje të thella dhe projekte me potencial të gjatë.

2. Peshqit ♓

Hëna dhe Neptuni në shenjën tuaj ju japin ndjeshmëri të jashtëzakonshme. Krijimtaria është në kulm, dashuria është e butë dhe romantike. Intuita ju udhëheq në mënyrë të qartë dhe të pastër. Çfarë ndjeni sot është e vërtetë.

3. Shigjetari ♐

Plot energji, humor të mirë dhe dëshirë për shoqëri. Ditë e shkëlqyer për miqësi, dashuri të lehtë dhe aventura të reja. Të gjitha rrjedhin natyrshëm kur jeni vetvetja.

—

3 shenjat më pak me fat të dielës, 29 Qershor 2025 – sipas Brankos

1. Binjakët ♊

Mendja është e trazuar dhe zemra e paqartë. Shmangni fjalët e tepërta dhe përballjet e panevojshme. Është më mirë të tërhiqeni pak dhe të rregulloni gjërat në heshtje.

2. Bricjapi ♑

Nuk është ditë për veprime të mëdha. Keni nevojë për pushim dhe reflektim. Shmangni vendimet për financa apo dashuri. Mos u mundoni të kontrolloni gjithçka – pranoni atë që është.

3. Dashi ♈

Energjia fizike është e ulët, ndërsa ajo shpirtërore kërkon përkushtim. Shmangni lodhjen e tepërt dhe mos merrni vendime të nxituara në dashuri apo punë. Merrni kohë për veten.

—

🧭 Këshilla e ditës për të gjithë nga Branko

“Dëgjoni trupin, besoni intuitës, respektoni ndjeshmërinë.”

Sot është ditë për të ndalur, për të dëgjuar atë që nuk thuhet me fjalë dhe për të kujtuar se ndonjëherë qetësia është veprimi më i fuqishëm. /noa.al

Horoskopi i Brankos për të Dielën, 29 Qershor 2025. Pasqyra zodiakale për të gjitha shenjat