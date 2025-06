Horoskopi i Paolo Fox për të Dielën, 29 Qershor 2025

Të dashur lexues, kjo e diel sjell një frymë qetësie, reflektimi dhe vendimesh të brendshme për shumë prej jush. Lëvizjet planetare ndikojnë drejtpërdrejt në energjitë tuaja – disa do ndiejnë nevojën për ndryshim, të tjerë do kërkojnë qetësi pas ditëve të ngarkuara.

Paolo Fox, si çdo ditë, sjell një panoramë të qartë për çdo shenjë, me këshilla të thjeshta dhe konkrete për dashurinë, punën dhe balancën personale.

Çfarë duhet të lini pas? Cili është vendimi që nuk po e merrni dot? Çfarë ideje keni lënë pezull dhe ka ardhur koha ta riktheni? Lexoni më poshtë për të zbuluar se çfarë ju pret këtë të dielë, më 29 qershor 2025 – sipas yjeve, por mbi të gjitha, sipas vetes suaj.

Dashi ♈ (21 Mars – 20 Prill)

Të dielën do të ndiheni sikur po ju thërret diçka për të ndryshuar. Planeti Mars ju jep guxim, por Hëna kërkon që të reflektoni para se të flisni apo veproni. Nëse keni pasur tensione në çift, është momenti për të folur hapur, por pa e tepruar. Në punë, një projekt i ndalur mund të rikthehet në lëvizje. Do të jeni energjikë mendërisht, por kini kujdes nga reagimet impulsive. Këshilla e ditës: përqendrohuni te gjërat që ju japin qetësi dhe ju bëjnë mirë.

—

Demi ♉ (21 Prill – 20 Maj)

E diela sjell ndjenja të forta. Venusi ndez dëshirën dhe afeksionin, ndërsa Saturni ju jep më shumë pjekuri në dashuri. Nëse keni kaluar një krizë, është dita e duhur për të rifilluar komunikimin. Edhe në punë, një ide e vogël kreative mund të zhvillohet nëse i jepni kohë. Mesazhi i kartës së Forcës: kombinoni mendjen dhe ndjenjat. Qetësoni ritmin, dëgjoni muzikë, gatuani ngadalë, dhe jetoni çdo moment me vetëdije.

—

Binjakët ♊ (21 Maj – 21 Qershor)

Të dielën është e nevojshme të ngadalësoni. Dielli në pozicion të pafavorshëm mund t’ju lodhë mendërisht, veçanërisht nëse jeni sforcuar shumë kohët e fundit. Në dashuri, dikush mund të kërkojë sqarime. Mos e dramatizoni, përgjigjuni me qetësi dhe sinqeritet. Në punë, situata mbetet e paqartë, por deri në mbrëmje do t’ju vijë një ide e dobishme. Karta e Eremitit ju fton të kërkoni përgjigje brenda vetes. Një shëtitje në natyrë apo pak kohë vetëm me mendimet tuaja do t’ju bëjnë mirë.

—

Gaforrja ♋ (22 Qershor – 22 Korrik)

Të dielën, Hëna ju jep ndjeshmëri dhe frymëzim. Është një ditë shumë e mirë për çështjet e zemrës: çiftet do të ndiejnë më shumë afërsi, ndërsa beqarët mund të përjetojnë një njohje të veçantë. Në punë, një përgjigje që po prisnit mund të vijë. Karta e Imperatores flet për ide të frytshme dhe marrëdhënie të ngrohta. Kujdesuni për detajet e vogla, rikujtoni momente të bukura, sepse sot gjithçka mund të ketë një domethënie të veçantë.

—

Luani ♌ (23 Korrik – 22 Gusht)

Të dielën, do të keni shumë energji, por duhet ta kanalizoni me kujdes. Mos veproni vetëm me instinkt, përdorni edhe logjikën. Në dashuri, nëse keni dyshime, folni hapur. Yjet tregojnë mundësi për pajtime, por vetëm nëse jeni të sinqertë. Në punë, një ide që ju vjen në mëngjes mund të jetë e vlefshme për të ardhmen. Karta e Magjistarit ju tregon se keni potencialin në dorë. Mos e shpërdoroni në diskutime të kota. Fokusohuni te ata që ju duan me të vërtetë.

—

Virgjëresha ♍ (23 Gusht – 22 Shtator)

Të dielën do të jeni më të butë dhe më të hapur emocionalisht. Kjo ditë kërkon që të lini mënjanë kontrollin e zakonshëm dhe të shijoni më shumë spontanitetin. Në dashuri, jepuni vetes një mundësi: një mesazh ose një ftesë mund t’ju gëzojë ditën. Në punë, mos u kapni vetëm pas detajeve – dëgjoni edhe zërin e brendshëm. Karta e Hënës flet për ëndrra, iluzione, por edhe intuitë. Mos kini frikë të shihni pak më larg horizontit të zakonshëm.

—

Peshorja ♎ (23 Shtator – 22 Tetor)

Të dielën do të ndjeni më në fund një ndjenjë qetësie dhe ekuilibri. Pas ditëve me ngarkesë emocionale apo stres, më në fund mund të merrni frymë lirshëm. Në dashuri, komunikimi do të jetë i lehtë dhe natyral. Edhe marrëdhëniet me miqtë përmirësohen. Në punë, një ide që kishit lënë pezull mund të rezultojë shumë e dobishme. Karta e ditës është Gjykimi: moment për të rilindur, për të kuptuar diçka që më parë ju shpëtonte. Kujdesuni për shtëpinë, përdorni fjalë të mira dhe buzëqeshni më shumë – do të ndiheni të lehtësuar.

—

Akrepi ♏ (23 Tetor – 22 Nëntor)

Të dielën ndjenjat tuaja do të jenë të forta dhe të thella. Venusi ju bën tërheqës, por edhe të prekshëm emocionalisht – kini kujdes kujt i hapeni. Mos idealizoni as dashurinë dhe as njerëzit përreth. Në punë, mund të bëni një hap përpara nëse i besoni instinktit tuaj. Karta e ditës është Vdekja – jo në kuptimin negativ, por si fund i një kapitulli dhe fillim i një tjetri më të vërtetë. Lëreni pas atë që nuk ju shërben më dhe përgatituni për diçka të re e më të vlerë.

—

Shigjetari ♐ (23 Nëntor – 21 Dhjetor)

Do të ndjeni një shtytje të brendshme për të dalë nga rutina. Dëshira për aventura dhe ndryshim do të jetë e fortë, por kujdes: mos harroni ata që ju duan. Në marrëdhënie kërkohet sinqeritet, jo shmangie. Në punë, mund të merrni një propozim që ju ngacmon kuriozitetin. Karta e ditës është Qerra – energji për të lëvizur, por duhet të keni qëllim të qartë. Lexoni, zbuloni diçka të re, bëni diçka që ju hap mendjen dhe shpirtin. Është ditë për të ushqyer veten në nivel emocional dhe intelektual.

—

Bricjapi ♑ (22 Dhjetor – 20 Janar)

Të dielën mund të ndiheni pak të rënduar mendërisht ose emocionalisht. Është dita e duhur për të bërë një bilanc: çfarë ka funksionuar dhe çfarë duhet ndryshuar? Në dashuri, flisni hapur për gjithçka që ka mbetur pezull. Në punë, bëni një pauzë për të parë qartë drejtimin. Karta e Imperatorit simbolizon përgjegjësi dhe qëndrueshmëri. Tregoni forcën tuaj, por pa u bërë të ftohtë. Bëni rregull në mendje dhe në ndjenja. Çdo veprim i vogël mund të ketë ndikim të madh, nëse vjen nga vendi i duhur.

—

Ujori ♒ (21 Janar – 19 Shkurt)

Të dielën do të ndiheni të udhëhequr nga një ndjesi e fortë – ndoshta nuk është logjike, por e vërtetë për ju. Intuita do të jetë armë e fortë, përdoreni. Në dashuri, dëshira për pavarësi përzihet me nevojën për lidhje të thellë. Në punë, një ide ndryshe nga të tjerët mund të bëjë diferencën. Karta e ditës është Ylli – frymëzim dhe besim. Ndiqni sinjalet që ju vijnë edhe nga njerëzit që nuk i prisni. Dita do të jetë e mbushur me mundësi për t’u çliruar dhe për të krijuar.

—

Peshqit ♓ (20 Shkurt – 20 Mars)

Do të jetë një ditë shumë emocionale dhe intuitive. Jeni shumë të ndjeshëm ndaj ndjenjave të të tjerëve, ndaj kini kujdes të mos thithni gjithçka. Në dashuri, dëgjoni zemrën, por mos humbni veten. Nëse keni kaluar një periudhë të vetmuar, kjo është dita e zgjimit shpirtëror. Në punë, një ide që ju vjen pa pritur mund të ketë shumë vlerë. Karta e ditës është Bota – përmbushje, përmbyllje me sukses. Sot do të ndiheni si pjesë e një tërësie më të madhe. Çdo gjë ka kuptim. Thjesht dëgjoni. /noa.al