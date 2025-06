Kriza politike në Kosovë thellohet – Abdixhiku: Takimi i thirrur nga Kurti ishte farsë publike

Prishtinë, 28 Qershor 2025 – Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK), Lumir Abdixhiku, ka reaguar pas takimit të zhvilluar mes liderëve të partive politike, duke e quajtur atë një “farsë publike” të thirrur nga kryeministri Albin Kurti, dhe jo një përpjekje reale për të zgjidhur bllokadën politike që po mban të paralizuar Kuvendin e ri të Kosovës.

“Morëm pjesë me vullnet të mirë, por me drojën se do të ishte një takim formalisht i thirrur. Fatkeqësisht, droja jonë u vërtetua. Kryeministri nuk ndryshoi qëndrim dhe vazhdoi të këmbëngulë në pozicionet e veta,” tha Abdixhiku pas një takimi që zgjati mbi dy orë.

Ai shtoi se ngërçi institucional do të vazhdojë, pasi nuk po arrihet pajtueshmëri për zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit dhe për mënyrën e votimit – një çështje që po shihet ndryshe nga subjektet politike. Ngërç institucional dhe interpretime të ndryshme mbi vendimin e Kushtetueses Takimi u zhvillua vetëm dy ditë pasi Gjykata Kushtetuese e Kosovës lëshoi një aktvendim detyrues që urdhëron deputetët ta përfundojnë procesin e konstituimit të Kuvendit deri më 26 korrik. Megjithatë, palët kanë dhënë interpretime kontradiktore për përmbajtjen dhe pasojat e vendimit.

Lëvizja Vetëvendosje ngul këmbë për kandidaturën e saj për kryeparlamentar dhe kërkon votim të fshehtë, duke u mbështetur në interpretimin e Ministrit të Financave në detyrë, Hekuran Murati, i cili tha se “votimi i fshehtë nuk e shkel Kushtetutën”.

Në të kundërt, Partia Demokratike e Kosovës (PDK) dhe LDK e konsiderojnë votimin e fshehtë si jokushtetues dhe të papranueshëm, duke këmbëngulur në respektimin e Rregullores së Kuvendit dhe të praktikës së mëparshme parlamentare.

Ramush Haradinaj, kryetar i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës (AAK), u shpreh se vendimi i Gjykatës ka hapur rrugën për zgjidhjen e bllokadës dhe duhet respektuar në tërësi.

Ekspertiza ligjore: Votimi i fshehtë është jokushtetues Në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, ish-kryetari i Gjykatës Kushtetuese, prof. Enver Hasani, sqaroi se aktvendimi ka konfirmuar qartë që procedurat për konstituimin e Kuvendit nuk mund të devijojnë nga rregullat ekzistuese, duke theksuar se as votimi i fshehtë dhe as ndryshimi i rendit të ditës nga kryesuesi i seancës nuk kanë bazë kushtetuese.

Sipas Hasanit, gjithçka duhet të zhvillohet sipas praktikës parlamentare të deritanishme, ku votimi ka qenë i hapur dhe i bazuar në konsensus politik për emrat drejtues.

Sfondi: Që nga 15 prilli, Kuvendi i Kosovës ka zhvilluar 38 seanca të pasuksesshme për konstituim, për shkak të mospajtimeve mbi emrin e kryetarit të Kuvendit dhe procedurat e votimit. Deri në përfundim të këtij procesi, nuk mund të formohet as qeveria e re.