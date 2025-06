Kupa e Botës/ Fillon raundi i 16-tave me Palmeiras-Botafogo dhe Benfica-Chelsea

SHBA – Pas fazës së grupeve që ka mbaruar, Kupa e Botës për Klube fillon me fazën eliminatore, me dy ndeshjet e para të raundit të 16-shes.

Fillon në orën 18:00 me derbin brazilian Palmeiras-Botafogo (1A-2B), i cili do të luhet në Filadelfia. Në orën 22:00, në Charlotte është planifikuar ndeshja Benfica-Chelsea (1C-2D) , një ndeshje rikthimi e finales së Europa League 2012/2013 të fituar 2-1 nga Blutë. Këto dy ndeshje do të përcaktojnë edhe çerekfinalistet e para të garës.

Palmeiras-Botafogo

Raundi i 16-të i Kupës së Botës për Klube do të fillojë në orën 18:00 sipas kohës europiane në Lincoln Financial Field në Filadelfia me Palmeiras-Botafogo, një ndeshje që përball ekipin e parë të Grupit A me ekipin e dytë në Grupin B.

Një derbi brazilian që mund të ketë shumë vlerë, me fituesit e Libertadores që mposhtin, në fazën e grupeve, PSG-në, kampionët e të gjithëve. Në të njëjtën kohë, jeshilët përfundoi në krye të grupit me një ekip evropian, Porto, dhe janë ende të pamposhtur, pasi përfundon me një fitore ndaj Al Ahly dhe barazuan me ‘Dragoes’ dhe Inter Miami të Leo Messit.

Ndeshja luhet tre muaj pas përballjes së ligës, e cila megjithatë përfundoi pa gola. Palmeiras, në përgjithësi, nuk e ka mposhtur Botafogon në pothuajse dy vjet: fitorja e fundit më 2 nëntor 2023 me një sukses 4-3 që erdhi nga 3-0 disavantazh me dy gola nga Endrick (i cili më vonë do të shkonte te Reali) dhe një penallti në minutën e 99-të. Kushdo që fiton këtë ndeshje përballet me fituesin e ndeshjes Benfica-Chelsea, por mbi të gjitha, ata kalojnë në çerekfinale, mbeten në garë për garën dhe kursejnë edhe 12 milionë euro të tjera për raundin tjetër. Benfica-Chelsea

Ndeshja tjetër e raundit të 16-shes së ditës, e planifikuar për në orën 22:00 në stadiumin Bank of America në Charlotte, është një derbi evropian: Benfica-Chelsea. Në sezonin 2012/13, kjo ishte finalja e Europa League dhe Blutë fituan (2-1) falë një goli me kokë të Ivanovic në minutat e fundit.

Blutë, të cilët u kualifikuan të dytët në Grupin D pas Flamengos, duan të kompensojnë humbjen ndaj brazilianëve, por mbi të gjitha të hyjnë në çerekfinale si favoritë kundër njërës prej Palmeiras dhe Botafogos, dhe mund të mbështeten në rekordin e tyre të pamposhtur në përballjet e drejtpërdrejta, si zyrtare ashtu edhe jozyrtare, me portugezët: në vitin 2012, u luajt edhe ndeshja e dyfishtë e çerekfinaleve të Ligës së Kampionëve, në edicionin e fituar nga skuadra e Di Matteo, me dy fitore (2-1 dhe 1-0) për londinezët.

Megjithatë, Benfica fitoi Grupin D pa humbje dhe madje arriti të mposhtë kampionët gjermanë Bayern Munich, kështu që Di Maria dhe shokët e tij të ekipit nuk janë aspak të nënvlerësuar. Nga portugezët, Andrea Belotti është rikthyer, pasi ka vuajtur pezullimin prej dy ndeshjesh që mori pasi u përjashtua në ndeshjen hapëse kundër Boca Juniors.