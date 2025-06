Renditja e shenjave sipas Paolo Fox – E shtunë, 28 qershor 2025 (Nga më me fat tek ajo që kërkon më shumë kujdes)

Të nderuar lexues gjeni këtu renditjen e shenjave për sot, e shtunë 28 Qershor 2025 nga Paolo Fox.

Më poshtë gjeni dhe detajimet për çdo shenjë në këtë përkthim ekskluziv nga noa.al.

1. Dashi (♈) – Super energji, ditë ideale për veprim dhe vendime të guximshme.

2. Peshorja (♎) – Harmoni në dashuri dhe sukses me elegancë në punë.

3. Peshqit (♓) – Intuita e fortë sjell emocione dhe frymëzim në çdo fushë.

4. Luani (♌) – Vendosmëri dhe karizëm; dita ju fton të shkëlqeni.

5. Gaforrja (♋) – Hëna ju jep ndjeshmëri dhe sukses në gjeste të vogla.

6. Demi (♉) – Ndjenja të thella dhe vendime të rëndësishme në punë.

7. Binjakët (♊) – Komunikimi i fortë ndihmon në përmirësimin e marrëdhënieve.

8. Virgjëresha (♍) – Koha për qartësi dhe rikthim të ekuilibrit të brendshëm.

9. Ujori (♒) – Ide të guximshme, por nevojë për stabilitet emocional.

10. Bricjapi (♑) – Qetësi dhe maturi në përballimin e detyrimeve.

11. Shigjetari (♐) – Dita sjell pasiguri, kërkohet durim dhe introspeksion.

12. Akrepi (♏) – Emocione të forta dhe tensione: shmangni konfliktet.

Detajimi i renditjes për çdo shenjë:

🥇 1. Dashi (♈)

🔮 Dita ju jep fuqi për të marrë kontrollin.

Energjia e Hënës është në anën tuaj dhe ju ndihmon të përballoni çështje të pazgjidhura me vendosmëri. Në dashuri, një sqarim do sjellë qetësi dhe mund të çojë në një fillim të ri. Në punë, keni frymëzim dhe ide të reja: mos i mbani për vete. Kujdes vetëm me lodhjen – jepini kohë trupit për të pushuar.

—

🥈 2. Peshorja (♎)

🌸 Bukuria juaj e brendshme ndriçon marrëdhëniet.

Venusi ju ndihmon të shfaqni anën tuaj më të mirë. Çiftet ndihen më të lidhur, ndërsa beqarët mund të kenë një takim të veçantë. Në fushën profesionale, dita është e favorshme për të bërë një hap të zgjuar me elegancë. Mos lejoni mendimet negative të prishin balancën tuaj.

—

🥉 3. Peshqit (♓)

💫 Intuita ju çon në drejtimin e duhur.

Ndikimi i Neptunit ju bën veçanërisht të ndjeshëm dhe të frymëzuar. Në dashuri, ndjeni afrimitet të fortë – qoftë një fillim i ri për beqarët apo një moment butësie për çiftet. Në punë, imagjinata ju ndihmon të gjeni zgjidhje. Kujdesuni për ritmin: pushoni kur është e nevojshme.

—

4. Luani (♌)

🌟 Dita ju bën protagonistë.

Dielli ju ndriçon dhe ju ndihmon të shfaqni talentin dhe vetëbesimin tuaj. Në dashuri, mund të zgjidhni një keqkuptim përmes një bisede të sinqertë. Kujdes me ëndrrat jorealiste. Në punë, ju pret një sfidë: jeni gati ta përballoni me guxim.

—

5. Gaforrja (♋)

🌊 Ndjeshmëria ju bën më të afërt me ata që doni.

Hëna në shenjën tuaj rrit ndjeshmërinë dhe përjetimet emocionale. Mund të përjetoni rikthime ose ndjenja të fshehta që dalin në sipërfaqe. Në punë, veprimet e vogla japin rezultat. Marrëdhëniet familjare janë të rëndësishme – tregoni kujdes dhe ndjeshmëri.

—

6. Demi (♉)

🌺 Dashuria është në qendër të gjithçkaje. Venusi ju dhuron ndjenja të thella dhe një ndjesi stabiliteti emocional. Çiftet rigjejnë harmoninë, ndërsa beqarët marrin sinjale të qarta. Në punë, duhet të merrni një vendim të rëndësishëm – mos lejoni frikën nga ndryshimi t’ju ndalojë. Qetësia vjen përmes meditimit dhe reflektimit.

—

7. Binjakët (♊)

🗣 Fjala juaj ka fuqi – përdoreni me kujdes.

Merkuri ju nxit të komunikoni qartë dhe ndihmon në zgjidhjen e tensioneve të vjetra. Në dashuri, fjalët e sinqerta sjellin pajtim. Në punë, mund të merrni një lajm të papritur që ndryshon rrjedhën e ditës. Shëndeti emocional kërkon pushim dhe ritëm më të ngadaltë.

—

8. Virgjëresha (♍)

🧘‍♀️ Qartësi dhe ekuilibër – kjo është arma juaj sot.

Jeni në një ditë ku mund të vendosni rregull aty ku ka pasur kaos. Në dashuri, një gjest i vogël ose një fjalë mund të ndryshojë gjithçka. Në punë, një projekt i menduar prej kohësh mund të bëhet realitet. Kujdes me stresin emocional – meditimi ose natyra mund t’ju ndihmojnë.

—

9. Ujori (♒)

💡 Koha për ide të mëdha – por mos harroni ndjenjat.

Urani nxit kreativitetin tuaj, dhe kjo është dita për të provuar diçka ndryshe. Në dashuri, mund të surprizoni ose të jeni të surprizuar – mos shmangni emocionet e sinqerta. Në punë, guxoni të mendoni jashtë kornizave. Shëndeti emocional përmirësohet me pak kohë në natyrë ose muzikë qetësuese.

—

10. Bricjapi (♑)

🏗 Ndërtimi i qëndrueshmërisë kërkon durim.

Saturni ju kujton të jeni të përgjegjshëm, por edhe të hapur për risi. Në dashuri, duhet të flisni troç për çfarë dëshironi. Në punë, një projekt afatgjatë fillon të japë rezultat. Kujdes me lodhjen mendore – pushimi është pjesë e produktivitetit.

—

11. Shigjetari (♐)

🛤 Koha për reflektim, jo për nxitim.

Dita sjell një udhëtim të brendshëm dhe mund t’ju bëjë të ndiheni disi të humbur. Në dashuri, kërkoni sinjale, por ato mund të mos jenë të qarta. Në punë, shfaqet një mundësi që kërkon analizë. Kujdes me balancën mendje-trup: pushimi është thelbësor.

—

12. Akrepi (♏)

🌪 Emocione të forta – kujdes me shpërthimet.

Marsi në shenjën tuaj sjell fuqi, por edhe tensione. Në dashuri, mund të ndjeni xhelozi ose pasiguri – përpiquni të mos reagoni në mënyrë impulsive. Në punë, mund të jetë e nevojshme të largoni diçka që nuk funksionon. Gjeni një kanal shpirtëror për të shkarkuar ngarkesën emocionale. /noa.al