E trishtë! Paguhenin rreth 3 dollarë në ditë, humbin jetën 19 punëtore të një fabrike, mes tyre dy 14-vjeçare

EGJIPT- Një aksident i rëndë rrugor ka ndodhur në veri të Egjiptit të premten duke lënë të vdekur 19 persona, të cilat ishin punëtore në një fabrikë.

Një kamion u përplas me një minibus që transportonte punëtoret nga fshati i tyre, Kafr al-Sanabsha, në provincën Menufiya, rreth 100 kilometra në veri të Kajros në deltën e Nilit, njoftoi gazeta zyrtare Akhbar al-Youm ("Lajmet e Sotme", në një përkthim të lirë).

Sipas një liste viktimash të publikuar nga një gazetë tjetër shtetërore, Al-Ahram (“Piramidat”), shumica e punëtoreve që vdiqën ishin adoleshente, përfshirë dy 14-vjeçare. Mediat lokale i përshkruan viktimat si “dëshmitarë të punës së përditshme” dhe u bënë thirrje autoriteteve të përmirësojnë gjendjen e rrugës ku ndodhi aksidenti.

Aksidentet rrugore janë të zakonshme në Egjipt, ku ligjet e trafikut zbatohen në mënyrë të pabarabartë dhe pjesa më e madhe e rrjetit rrugor është në gjendje të keqe. Mijëra kilometra autostrada dhe ura janë ndërtuar vitet e fundit si pjesë e një projekti të madh për përmirësimin e infrastrukturës.

Shërbimi statistikor egjiptian numëroi më shumë se 5,200 vdekje në aksidente rrugore në vitin 2024 në vendin më të populluar në botën arabe (rreth 116-118 milionë banorë).

Punëtorët e mitur kanë mbetur shpesh viktima të aksidenteve ose aksidenteve si në rrugët provinciale ashtu edhe në lumenj, përkatësisht në minibusë ose varka të vogla ndonjëherë të mbingarkuara. Sipas të dhënave më të fundit zyrtare, të paktën 1.3 milionë të mitur opunojnë në Egjipt.

Egypt: 19 young women were killed in a horrific crash today on the regional road in Menoufia. They were returning from a factory shift that paid them barely $2.70 a day.They left at dawn chasing a living. They never made it home. A truck crushed their minibus. pic.twitter.com/YHaUbDAJME