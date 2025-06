Horoskopi i Paolo Fox për të Shtunën, 28 Qershor 2025 – Parashikimet për çdo shenjë

Të dashur lexues, dita e shtunë vjen me ndikime të qarta planetare që sjellin energji të ndryshme për secilën shenjë.

Disa prej jush do ndiejnë forcë dhe vendosmëri për të vepruar, ndërsa të tjerë do përballen me reflektime të thella, zgjedhje personale apo emocione të pazakonta.

Lexoni me kujdes mesazhin që yjet kanë për ju dhe merrni vendimet e duhura me kthjelltësi dhe besim. Ja çfarë ju pret sipas Paolo Fox:

—

Dashi (21 mars – 20 prill)

Dita e sotme është shumë pozitive për ju. Hëna ndodhet në një pozicion të favorshëm dhe ju jep shumë energji. Nëse keni çështje të pazgjidhura, është momenti i duhur për t’i përballuar me guxim. Në dashuri, një sqarim i rëndësishëm do sjellë lehtësim. Për beqarët, një takim i ri mund të jetë me shumë rëndësi. Në punë, do ndieni një frymëzim të fortë për ide të reja – mos e frenoni kreativitetin. Sa i përket shëndetit, jeni në përmirësim, por shmangni lodhjen fizike. Dita juaj është e përshtatshme për të rikujtuar forcën tuaj të brendshme.

—

Demi (21 prill – 20 maj)

Dita e shtunë 28 ju sjell emocione të thella në dashuri. Venusi ndikon pozitivisht: çiftet e konsoliduara do ndiejnë afërsi të re, ndërsa beqarët mund të marrin sinjale të qarta nga dikush që i vështron prej kohësh. Në punë, ka ardhur momenti të merrni një vendim të rëndësishëm – mos lejoni frikën t’ju pengojë. Një lajm i papritur mund të jetë shumë i vlefshëm. Shëndeti përmirësohet falë disiplinës që keni vendosur. Kërkoni pak qetësi për të reflektuar – përgjigjet më të rëndësishme vijnë në heshtje.

—

Binjakët (21 maj – 21 qershor)

Parashikimi për ju sjell një rilindje emocionale. Merkuri ju ndihmon në komunikim dhe do të keni mundësi për të zgjidhur situata të mbetura pezull. Në dashuri, fjalët e sinqerta shërojnë plagët e vjetra. Nëse diçka nuk funksionon më, është koha ta lini pas. Në punë, do të merrni një lajm që hap horizonte të reja – mos kini frikë të rrezikoni. Shëndeti kërkon më shumë kujdes, sidomos nëse jeni të lodhur: pushoni dhe mos e teproni me aktivitetin mendor. Vendimet e sotme duhen marrë me zemër, jo vetëm me mendje.

—

Gaforrja (22 qershor – 22 korrik)

Hëna kalon në shenjën tuaj dhe kjo sjell emocione të thella. Në dashuri, mund të ndodhin rikthime të papritura ose zbulime që nuk i prisnit – besoni intuitës suaj. Në punë, edhe veprimet e vogla sjellin rezultate të mira. Marrëdhëniet familjare kërkojnë butësi, por do ju japin mbështetje shpirtërore. Shëndeti përmirësohet falë qetësisë që do ndjeni. Sot është një ditë e përshtatshme për të ndjekur ndjenjat tuaja dhe për t’u dhënë vetes pak ndjeshmëri dhe kujdes.

—

Luani (23 korrik – 22 gusht)

Ju jeni në formë të mirë. Dielli ju ndihmon të ndriçoni në çdo fushë. Në dashuri, mund të zgjidhni një dilemë përmes një bisede të hapur. Beqarët ndihen tërhequr nga persona misteriozë – kujdes me iluzionet. Në punë, ju pret një sfidë që kërkon guxim dhe udhëheqje: tregoni çfarë vleni. Shëndeti është në gjendje të mirë, por pak kohë për relaks do ishte e dobishme. Dita juaj është për të dalë në pah – merrni vendime dhe ecni përpara me besim.

—

Virgjëresha (23 gusht – 22 shtator)

Sot është dita për të vendosur rregull, por edhe për të marrë frymë më lehtë. Do keni ide të qarta dhe momente reflektimi që ju ndihmojnë. Në dashuri, një deklaratë e papritur mund të ndryshojë dinamikat. Marrëdhëniet e qëndrueshme përmirësohen. Në punë, është koha për të realizuar një projekt që e keni menduar prej kohësh – yjet ju mbështesin. Shëndeti kërkon vëmendje ndaj luhatjeve emocionale. Një ushtrim meditimi apo një shëtitje në natyrë mund të bëjë shumë. Kjo e shtunë duket se është ditë qartësie dhe rikuperimi.

—

Peshorja (23 shtator – 22 tetor)

Sot do të ndjeni se bukuria dhe harmonia po rikthehen në jetën tuaj. Venusi ju mbështet dhe sjell ndjenja të pastra. Në dashuri, si çiftet ashtu edhe beqarët kanë momente të veçanta: një takim mund t’ju ndryshojë ditën. Në punë, situata është pozitive – veproni me takt dhe finesë. Shëndeti është i qëndrueshëm, por shmangni mendimet e tepërta. Përqendrohuni tek ajo që keni sot dhe ndriçoni me qetësi e elegancë.

—

Akrepi (23 tetor – 22 nëntor)

Kjo ditë kërkon reflektim. Marsi ju jep fuqi dhe pasion, por mund të sjellë edhe xhelozi. Kujdes në marrëdhëniet: mos lejoni që e shkuara të prishë të tashmen. Në aspektin profesional, një ndryshim i fortë mund të jetë i nevojshëm – kini guxim të largoni atë që nuk ju shërben më. Shëndeti emocional përmirësohet nëse gjeni kohë për aktivitete krijuese apo shpirtërore. Dita e sotme është për ata që duan të shohin përtej sipërfaqes.

—

Shigjetari (23 nëntor – 21 dhjetor)

Sot do përjetoni një udhëtim të brendshëm. Mund të sqaroni qëllimet tuaja dhe të rishikoni prioritetet. Në dashuri, do merrni përgjigje përmes një bisede të sinqertë ose një gjesti të thjeshtë. Në punë, shfaqet një mundësi e re – analizoni me kujdes. Shëndeti është i mirë, por balancimi i mendjes dhe trupit është i rëndësishëm. Dita juaj kërkon zgjerim dhe guxim, por mos lini pas dore të dashurit tuaj.

—

Bricjapi (22 dhjetor – 20 janar)

Dita e sotme është e përshtatshme për reflektim. Saturni kërkon rregull, por gjithashtu ju nxit të hapeni ndaj risive. Në dashuri, vendimet e qarta sjellin qetësi. Çiftet mund të rikthejnë një ndjenjë të humbur. Në punë, një projekt i qëndrueshëm nis të japë frytet e veta. Shëndeti është i mirë, por mos harroni të pushoni. Rutina mund të bëhet burim force, nëse përdoret me mençuri. Dita ju shpërblen me qartësi dhe pjekuri.

—

Ujori (21 janar – 19 shkurt)

Sot ndiheni ndryshe: dëshironi të thyeni rregullat dhe të ndiqni ide të guximshme. Urani ju mbush me energji për ndryshim. Në dashuri, ose do surprizoni, ose do ju surprizojnë – ruani sinqeritetin dhe mos shmangni ndjenjat e vërteta. Në punë, është koha për të eksperimentuar – një ide jashtë kutisë mund të jetë fituese. Shëndeti po përmirësohet: një ecje në natyrë ose pak muzikë e mirë ju qetëson. Dita ju fton të përqafoni të panjohurën me entuziazëm.

—

Peshqit (20 shkurt – 20 mars)

Sot do ndiheni të mbështjellë nga një atmosferë e magjishme. Ndikimi i Neptunit shton ndjeshmërinë tuaj. Në dashuri, ndjekja e intuitës sjell emocione të reja – beqarët mund të përjetojnë dashuri me shikim të parë, ndërsa çiftet rifitojnë butësinë. Në punë, do jeni të frymëzuar – përdorni kreativitetin për të zgjidhur një problem. Shëndeti kërkon ritëm të qetë dhe pushim. Është dita ideale për të dëgjuar zërin e brendshëm dhe për të ecur me rrjedhën e jetës, me butësi dhe besim. /noa.al