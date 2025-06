‘Herën tjetër’ kur dikush përgojon shqiptarët…’! Rama sfidon deputetin britanik

Kryeministri Edi Rama i është përgjigjur deputetit britanik dhe reformatorit të Brex-it, Nigel Farage, i cili është shprehur se shqiptarët në Britaninë e Madhe janë aktorë kryesorë në kriminalitet, duke pretenduar se 1 në 50 shqiptarë në territorin anglez, janë në burg.

Kryeministri Rama sfidon deputetin britanik për një përballje shifrash reale, duke theksuar se pretendimi i Farage është i tejfryrë. "Basti" i kreut të qeverisë shqiptare shkon më tej, duke u zotuar se nëse vërtetë "1 në 50 shqiptarë" në Britaninë e Madhe, është i burgosur, atëherë ai do t’i marrë të gjithë në Shqipëri.

Postimi i plotë i kryeministrit Edi Rama:

Ooopsss… Zoti @Nigel_Farage sapo më ka sfiduar për faktet!

Çfarë nderi — për një “burrë gjigant”, siç më përshkroi ai (duke nënkuptuar, sigurisht, nga një “vend i vogël”) — të tërheq vëmendjen e virtuozit të padiskutueshëm të politikës britanike të titujve bombastikë.

Ai tha — dhe po e citoj fjalë për fjalë:

“Ja ç’të them, z. Rama, e dije që një në çdo 50 shqiptarë në Britani është në burg? Ndaj, trego pak vullnet të mirë dhe merr të gjithë mbrapsht nesër, sepse kjo është hipokrizi.”

Epo, z. Farage — më lejoni t’jua kthej sfidën me diçka jashtëzakonisht të mërzitshme për stilin tuaj: shifra reale.

Ajo që thatë, se “një në 50 shqiptarë në burg” — nuk është fakt. Është absurde. Një klasik i recetës pas-Brexit të “post-së-vërtetës”: “Nëse tingëllon frikshëm, duhet të jetë e vërtetë.”

E dini çfarë del kur i kontrollon vërtet numrat? Befasi! Edhe po të supozonim që çdo shqiptar aktualisht në burg në Mbretërinë e Bashkuar është realisht fajtor (edhe pse shumë prej tyre janë thjesht viktima të një sistemi vizash të vjetruar dhe kufizues), shkalla e kriminalitetit mes shqiptarëve në MB nuk është më e lartë se ajo e vetë popullsisë britanike — përkundrazi, ndoshta edhe më e ulët.

Tani, meqë të dy duket se e vlerësojmë “vullnetin e mirë” dhe jemi të ndjeshëm ndaj “hipokrizisë”, ja çfarë propozoj:

Të sjellim të dy shifrat tona në tavolinë. Nëse pretendimi juaj “një në 50” rezulton i saktë — unë, personalisht, angazhohem t’i marr të gjithë mbrapsht. Nuk është një titull konkurrues — është një angazhim publik.

Por nëse ajo statistikë frikësuese del të jetë thjesht karburant për tabloidë — nuk ka nevojë për falje. As për dramë. Thjesht do të vini në Shqipëri — si i ftuari im i nderit.

Do të përjetoni diell të vërtetë, mikpritje të vërtetë dhe, më e rëndësishmja, fakte të vërteta — për Shqipërinë dhe njerëzit e saj të mrekullueshëm. Dhe e vetmja gjë që do t’ju kërkoj, është një angazhim i thjeshtë publik nga ana juaj, bërë ndërsa shijoni vendin tonë: që herën tjetër kur dikush përgojon shqiptarët, të jeni i pari që t’i thoni me stilin tuaj dramatik: “Mos e bëj më!”

Pra, çfarë thoni? Një verifikim faktesh në këmbim të një deportimi total — ose një pushim i plotë, me disa nga njerëzit më të ngrohtë që do të takoni ndonjëherë. Eja, Nigel. Edhe po të humbni në faktet, do të fitoni një komb të tërë miqsh përjetë.

Po pres t’ju dëgjoj.

“Shpërthimi” i deputetit Farage ndaj emigrantëve shqiptarë, erdhi pasi kryeministri Rama, gjatë një interviste për The Guardian, tha se plani i Sir Keir Starmer për të dërguar azilkërkuesit e dështuar jashtë vendit tregon se Britania post-Brexit ndodhet në “një vend shumë të errët”.

Ai argumentoi se Brexit-i e ka ndryshuar në mënyrë themelore diskursin publik britanik, duke deklaruar se “80 për qind e gjërave që thuhen, që shkruhen, apo që pranohen si pjesë normale e diskutimit në Britaninë e sotme, janë gjëra që [para Brexit-it] do të kishin qenë krejtësisht të papranueshme, krejtësisht qesharake, krejtësisht të turpshme.”

Kujtojmë se deputeti Farage është një ndër reformatorët e Brexi-t.