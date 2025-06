The Telegraph: Nga Italia e Spanja deri te Greqia dhe Shqipëria: Një “Kupolë nxehtësie” po përvëlon Europën

Një “kupolë e nxehtësisë” vdekjeprurëse ka rënë mbi Europën, me një turist të vdekur, zjarre që shkrijnë rrugët në Itali dhe temperaturat në Spanjë që pritet të arrijnë 47 gradë Celsius këtë fundjavë. Autoritetet në Greqi evakuuan shtëpitë dhe dërguan avionë me bomba uji, ndërsa 130 zjarrfikës luftuan me zjarret që shpërthyen në jug të Athinës të premten.

Ata gjithashtu ndaluan aktivitetet në natyrë për ndërtuesit dhe stafin e shpërndarjes nga ora 9 e mëngjesit deri në orën 2 të pasdites (GMT), dhe këshilluan kundër udhëtimeve të panevojshme. Punëtorët kishin mundësinë të kalonin në punë në distancë për të shmangur lodhjen e mundshme nga nxehtësia, ndërsa për të moshuarit u siguruan ambiente me ajër të kondicionuar.

Një turist vdiq nga goditja nga nxehtësia në ishullin spanjoll të Majorkës dhe ekspertët po i paralajmërojnë spanjollët dhe pushuesit të qëndrojnë brenda. 34-vjeçari holandez po bënte shëtitje me miqtë pranë Sollerit kur u rrëzua.

Ndryshimi i klimës ka shkaktuar rritje të temperaturave të verës dhe mot ekstrem që tani thyen rekorde pothuajse çdo vit në Evropë. Temperaturat e larta të Mesdheut do të përkeqësohen nga një fenomen meteorologjik i njohur si kupola e nxehtësisë – një zonë me presion të lartë që kompreson ajrin e nxehtë në atmosferë dhe shkakton valë të nxehti.

Britania po përballet me temperatura maksimale prej 36 gradë Celsius dhe një “rritje të vdekjeve”, në atë që mund të jetë dita më e nxehtë e qershorit e regjistruar ndonjëherë gjatë festivalit muzikor Glastonbury, ku reperët kontrovers irlandezë Kneecap dhe rokeri veteran Sir Rod Stewart do të performojnë.

Agjencia e Sigurisë Shëndetësore e Mbretërisë së Bashkuar lëshoi një alarm të verdhë që mbulon të gjithë Anglinë, për të paralajmëruar njerëzit vulnerabël për rreziqet shëndetësore, duke përfshirë “një rritje të vdekjeve”, ndërsa Mbretëria e Bashkuar përgatitet për temperaturat më të larta në tre vjet.

Wimbledon është përgatitur për një nisje shumë të nxehtë, me Londrën që do të përballet me një valë të nxehtë përvëluese që parashikohet të arrijë kulmin me fillimin e ndeshjeve në All England Club të hënën. Shpërthimi i pritur i vapës së së hënës mund të kalojë edhe rekordin e turneut prej 35.7 gradë Celsius në vitin 2015, kur temperaturat në fushë ishin dukshëm më të larta se kaq.

Rregulli i ndeshjeve të Wimbledonit ka të ngjarë të hyjë në fuqi, duke lejuar një pushim 10-minutësh në lojë, kur temperatura e globit të lagësht është në ose mbi 30.1 gradë Celsius.

Alarm i kuq u lëshua për 21 qytete italiane, përfshirë Romën dhe Venedikun, ku personazhe të famshëm si Sydney Sweeney, Ivanka Trump dhe Kim Kardashian kanë marrë pjesë në dasmën e Jeff Bezos, shefit të Amazon.

Në Venecia, temperatura ishte parashikuar të arrinte 32 gradë Celsius të shtunën, kur Bezos dhe Lauren Sanchez pritet të organizojnë një festë vallëzimi me Lady Gaga-n, por temperatura do të ndihet rreth 36 gradë Celsius për shkak të lagështirës. Në Firence, e cila ishte në alarm të kuq të premten, temperatura parashikohet të arrijë 37 gradë Celsius të shtunën, ndërsa do të shkojë deri në 36 gradë Celsius të dielën në Romë, Milano dhe Napoli.

Njerëzve iu këshillua të mos dilnin jashtë midis orës 11:00 dhe 18:00 dhe të kërkonin strehim në vende publike me ajër të kondicionuar. Mediat lokale raportuan se një autostradë në Italinë veriore u detyrua të mbyllej, për shkak të temperaturave që kishin shkaktuar shkrirjen e rrugëve.

Spanja po përgatitet për atë që mund të jetë vala më ekstreme e të nxehtit e vitit, me një shpërthim të nxehtë nga Afrika, që kërcënon t’i çojë temperaturat deri në 47 gradë Celsius këtë fundjavë. Stafi mjekësor i urgjencës po përgatitet për një rritje të pritur të rasteve të goditjes nga nxehtësia, veçanërisht në mesin e grupeve të cenueshme si fëmijët, të moshuarit dhe njerëzit me sëmundje kronike.

Në Portugalinë fqinje, agjencia kombëtare meteorologjike tha se vala e të nxehtit do të godasë nga e shtuna, me temperatura që do të kalojnë 40 gradë Celsius në jug të vendit, si dhe në Tagusin qendror dhe luginat e Douro në veri. E diela do të jetë edhe më e nxehtë, shtoi agjencia, dhe dy të tretat e vendit janë vënë tashmë në alarm portokalli. Temperaturat pritet të arrijnë 42 gradë Celsius në kryeqytetin e Lisbonës.

Kjo ka rritur frikën e zjarreve në pyje, me rrezikun më të lartë të zjarreve në brendësi të gjysmës veriore të Portugalisë, si dhe në bregdetin e Algarves, i njohur për pushuesit në jug. Në Greqi, dymbëdhjetë aeroplanë hedhës uji dhe 12 helikopterë po ofronin mbështetje ajrore për 130 zjarrfikës, të mbështetur nga zjarrfikës vullnetarë në zonën bregdetare Palaia Fokaia në jug të Athinës. Një anije zjarrfikëse e rojes bregdetare shuajti flakët nga deti.

Zjarri, i cili thuhet se shpërtheu në një zonë të populluar, u nxit nga erërat e forta që ndryshonin shpesh drejtim, duke dërguar re tymi që përhapeshin në qiell. Pamjet televizive treguan të paktën një shtëpi që digjej. Zjarrfikësit thanë të premten se situata ishte nën kontroll, por paralajmëruan se temperaturat përvëluese po e mbanin të lartë rrezikun e zjarrit rreth kryeqytetit dhe në ishujt veriorë të Egjeut.

Fushat, ullishtet dhe disa shtëpi u shkatërruan nga flakët përreth Athinës, të cilat erdhën pas një zjarri tjetër në ishullin e pestë më të madh të Greqisë, Kios, që shkatërroi më shumë se 10,000 hektarë tokë në katër ditë. Përtej Adriatikut, autoritetet në Kroaci, Bosnjë dhe Serbi lëshuan gjithashtu paralajmërime shëndetësore, ndërsa në Shqipëri, zjarrfikësit luftuan të enjten për të vënë nën kontroll të paktën tetë zjarre, pasi flakët shkatërruan dhjetëra shtëpi në jug të vendit fundjavën e kaluar.

Në kontrast të plotë me nxehtësinë përvëluese në të gjithë Mesdheun, Franca dhe Gjermania u goditën nga përmbytje dhe stuhi vdekjeprurësev që i kthyen rrugët në lumenj dhe përmbytën pjesë të metrosë së Parisit.

Tre persona kanë vdekur nga stuhitë, përfshirë një fëmijë i cili u shtyp për vdekje nga një pemë e rrëzuar. Franca është përfshirë nga vala e 50-të kombëtare e të nxehtit, që nga viti 1947 për më shumë se një javë.

Katër rajone në Francën jugore u vunë nën një alarm portokalli të premten – paralajmërimi i dytë më i lartë – pasi temperaturat pritej të arrinin 35 deri në 38 gradë Celsius në nivel lokal dhe deri në 39 gradë Celsius në brendësi. Agjencia e motit Meteo France tha se temperaturat sipërfaqësore të detit nga Mesdheu ishin një “faktor rëndues” që mund t’i bënin netët “më mbytëse”.

Përtej Atlantikut, dhjetëra milionë njerëz tashmë janë përballur me vapë të madhe në atë që Shërbimi Kombëtar i Motit e quajti një valë të nxehti “jashtëzakonisht të rrezikshme” në të gjithë lindjen e Shteteve të Bashkuara, përfshirë Nju Jorkun dhe Uashingtonin. Të martën, temperaturat në Central Park arritën në 37.2 gradë Celsius, më të nxehtat e regjistruara atje që nga 18 korriku 2012. /The Telegraph.