Vrau vajzën 16-vjeçe dhe fqinjin italian për xhelozi, dënohet me burgim të përjetshëm Taulant Malaj

Foggia, 27 qershor 2025 – Gjykata e Asisimeve në Foggia ka dënuar me burgim të përjetshëm 47-vjeçarin shqiptar Taulant Malaj, i cili më 7 maj 2023 vrau me thikë vajzën e tij 16-vjeçare, Jessica Malaj, dhe fqinjin italian Massimo De Santis, në një ngjarje tronditëse të ndodhur në qytetin Torremaggiore.

Malaj, me profesion bukëpjekës, akuzohej për vrasje të dyfishtë me dashje dhe tentativë vrasjeje me rrethana rënduese, pasi gjatë aktit të dhunshëm plagosi rëndë edhe ish-bashkëshorten e tij, Tefta Malaj. Vajza humbi jetën ndërsa përpiqej të mbronte nënën nga sulmi, në prani të djalit të tyre 5-vjeçar, i cili ishte dëshmitar i tragjedisë.

Përveç burgimit të përjetshëm, gjykata vendosi edhe masën e izolimit gjatë ditës për 1 vit e 6 muaj, si dhe një masë shtesë sigurie provë për 3 vjet.

Gjatë procesit gjyqësor të nisur më 22 mars 2024, mbrojtja tentoi të ngrejë tezën e paaftësisë mendore për shkak të çrregullimeve të gjumit, por ajo u rrëzua nga provat e paraqitura. Psikiatri ligjor Luigi Esposto deklaroi se i pandehuri nuk vuante nga sëmundje mendore dhe ishte plotësisht në gjendje të dallonte veprimet e tij.

Avokati i viktimës Tefta Malaj, Roberto De Rossi, përshëndeti vendimin, duke theksuar se drejtësia i dha fund përpjekjeve për të justifikuar një akt të tillë mizor.

Vendimi u konsiderua një konfirmim i plotë i akuzës së ngritur nga prokuroria dhe një precedent i rëndësishëm në trajtimin e rasteve të dhunës në familje në Itali.