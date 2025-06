I dënuari vetëvritet në burgun e Reçit pas dhunës së gardianëve – 6 efektivë merren të pandehur

Shkodër, 27 qershor 2025 – Një ngjarje e rëndë është zbuluar pas një hetimi disa mujor në burgun e sigurisë së lartë në Reç, ku një i dënuar dyshohet se është vetëvarur si pasojë e dhunës fizike dhe psikologjike të ushtruar ndaj tij nga efektivë të sigurisë. Për rastin, Prokuroria e Shkodrës ka marrë të pandehur gjashtë ish-punonjës policie për veprën penale të “Kryerjes së veprimeve arbitrare”, kryer në bashkëpunim.

I ndjeri është identifikuar si Edmond Piraniqi, 44 vjeç, i dënuar për vjedhje. Ngjarja ka ndodhur më 29 qershor 2024, kur ai u gjet i vetëvarur me një çarçaf në dhomën nr. 17 të godinës nr. 5 (“Veçim”) të burgut. Fillimisht ai u gjet me shenja jete dhe u dërgua me urgjencë në Spitalin Rajonal Shkodër, por nuk mundi të mbijetonte.

Sipas dosjes hetimore të prokurorisë, 6 punonjës të burgut, konkretisht Besmir Likaj, Elvis Bajrakurtaj, Fatmir Bushati, Indrit Duli, Senadi Bajrakurtaj dhe Fatjon Bajrakurti, dyshohet se kanë ushtruar dhunë fizike ndaj të dënuarit, duke e futur më pas në izolim, ku ai ndërmori aktin fatal.

Një nga dëshmitarët kyç të ngjarjes, punonjësi Altin Shaba, ka deklaruar se Piraniqi kundërshtoi shoqërimin për në izolim dhe u fut në dhomë pa pranga, i shoqëruar nga grupi i sigurisë. Ai ka treguar se e kishte parë të dënuarin në gjendje të rënduar emocionale, ndërsa dëshmitë përforcohen nga raporti i incidentit të hartuar pak minuta para vendosjes në veçim.

Prokuroria ka ngritur akuzat për “Shkaktim të vetëvrasjes” dhe “Kryerje të veprimeve arbitrare” dhe ka çuar çështjen në Gjykatën e Shkodrës, ku në ditët në vijim pritet që gjashtë ish-gardianët të japin llogari për rolin e tyre në ngjarjen tragjike.

Hetimet për rastin po vijojnë, ndërsa çështja ka ngjallur reagime të forta për mungesën e mbikëqyrjes dhe dhunën sistematike brenda institucioneve penitenciare.

