Rinumërimi në Tiranë, del rezultati final. Ja çfarë u konstatua?

Tiranë, 27 qershor 2025 – Është mbyllur procesi i rinumërimit të votave për qarkun e Tiranës, pa sjellë ndryshime në ndarjen e mandateve, por me zbulime të rëndësishme për manipulimin e votave preferenciale brenda listave të kandidatëve.

Grupet e rinumërimit kanë përfunduar verifikimin e kutive, përfshirë ato të Kavajës dhe Rrogozhinës, duke konstatuar diferenca të konsiderueshme mes numrit real të votave dhe atyre të pasqyruara në procesverbalet fillestare.

Kandidati demokrat Ilir Alimehmeti, i mbështetur nga Ilir Meta, ka rezultuar me 137 vota më pak se ç’ishte deklaruar më parë, ndërsa Jorida Tabaku ka humbur 250 vota të cilat i ishin atribuar gabimisht. Në kampin e Partisë Socialiste, ministri Ervin Hoxha ka rezultuar me 302 vota më pak, Fatmir Xhafaj me 232 dhe Erion Braçe me 171.

Pavarësisht këtyre diferencave, rezultati final në ndarjen e mandateve nuk ka ndryshuar. Olta Xhaçka ka ruajtur mandatin e saj si deputete. Procesi ka ngritur pikëpyetje të forta mbi saktësinë e administrimit të votës preferenciale në zgjedhjet e fundit.