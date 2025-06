Goditi me thikë një 38-vjeçar dhe fshehu edhe një kallashnikov, arrestohet autori në Tiranë

Tiranë, 27 qershor 2025 – Një konflikt mes dy shtetasve në zonën e Rrugës së Kavajës ka përfunduar me një plagosje me thikë dhe zbulimin e një arme zjarri të paligjshme. Policia ka arrestuar 45-vjeçarin F. G., i cili dyshohet se goditi me thikë një 38-vjeçar dhe më pas fshehu një armë kallashnikov pa leje.

Operacioni i koduar “Gold” u zhvillua nga Komisariati Nr. 3 në Tiranë, pas marrjes së njoftimit për një përplasje fizike mes dy personave. Gjatë përplasjes, F. G. plagosi me thikë shtetasin N. M., i cili u dërgua në spital dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën.

Pas ngjarjes, i dyshuari është kthyer në banesën e tij, ku ka marrë një armë kallashnikov që e mbante pa leje dhe më pas e ka fshehur bashkë me thikën në rrugën “Mujo Ulqinaku”.

Policia ka sekuestruar armën e zjarrit dhe mjetin prerës, ndërsa materialet procedurale janë referuar në Prokurorinë e Tiranës për veprime të mëtejshme.