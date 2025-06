‘Fjala ‘dorëzohuni’ është fyerje për Iranin!’ Ajatollahu ‘shpall fitoren’ ndaj Izraelit

Teheran- Udhëheqësi Suprem i Iranit, Ajatollah Ali Khamenei, deklaroi se Teherani kishte arritur fitoren ndaj Tel Avivit pas një konflikti të armatosur 12-ditor për këtë ai përgëzoi popullin iranian.

“E përgëzoj popullin iranian për fitoren e tyre”, tha Khamenei në një mesazh, duke theksuar “një fitore të madhe mbi regjimin e rremë sionist”.

“Pavarësisht gjithë zhurmës dhe vetëlavdërimit, ai regjim pothuajse ka rënë dhe është shtypur nën goditjet e Republikës Islamike “, tha Ajatollah Khamenei në fjalimin e tij të parë që nga armëpushimi midis Izraelit dhe Iranit, i cili u konfirmua nga Presidenti Pezeshkian më 25 qershor.

Khamenei, në mesazhin e tij televiziv, tha: “Trump, në një nga fjalimet e tij, tha se Irani duhet të dorëzohet”.

“Trump ka zbuluar të vërtetën se SHBA-të do të kënaqen vetëm me dorëzimin e Iranit, por dorëzimi nuk do të ndodhë kurrë, kombi ynë është i fuqishëm”.

“Çdo agresion i ardhshëm kundër Iranit do të ketë një kosto të madhe.Që Irani të ketë qasje në bazat kryesore amerikane dhe t’i arrijë ato është një gjë e shkëlqyer dhe në të ardhmen kjo mund të përsëritet në rast të një agresioni të ripërtërirë”.

Konflikti filloi natën e 12-13 qershorit, kur Izraeli nisi një operacion ushtarak kundër Iranit, duke akuzuar Teheranin për zhvillimin fshehurazi të teknologjisë bërthamore ushtarake.

Shënjestrat e sulmeve ajrore ishin objektet bërthamore iraniane, zyrtarët e lartë ushtarakë, fizikantët e shquar bërthamorë dhe bazat ushtarake.

Siç është raportuar më parë në media, autoritetet iraniane dhe publiku janë gjithnjë e më të shqetësuar për mungesën e Udhëheqësit Suprem Ajatollah Ali Khamenei, i cili nuk është shfaqur në publik dhe as nuk ka bërë ndonjë deklaratë për gati një javë, megjithëse konflikti me Izraelin është ndalur që atëherë me anë të një armëpushimi.