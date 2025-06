CMG, aktivitet shkëmbimesh kulturore për 55-vjetorin e marrëdhënieve diplomatike Kinë-Itali

Grupi Mediatik i Kinës zhvilloi të mërkurën në Romë një aktivitet shkëmbimesh kulturore me rastin e 55-vjetorit të vendosjes së marrëdhënieve diplomatike midis Kinës dhe Italisë.

Drejtori i përgjithshëm i CMG-së Shen Haixiong, ministri i Arsimit i Italisë Giuseppe Valditara, presidenti i Federatës Italiane të Futbollit Gabriele Gravina, ambasadori kinez në Itali Jia Guide dhe më shumë se 200 të ftuar nga fusha të ndryshme, si politika, ekonomia, arti, sporti, media dhe kinematografia nga Kina dhe Italia morën pjesë në këtë veprimtari dhe dëshmuan fillimin e një numri projektesh shkëmbimesh kulturore Kinë-Itali.

Në këtë aktivitet nisi "Java e Filmit Kinez në Itali 2025". Shumë filma kinezë po "takohen" me publikun italian, duke treguar tiparet e pasura dhe thellësinë artistike të kinematografisë bashkëkohore kineze dhe duke reflektuar diversitetin e gjallërinë e shoqërisë kineze.

Me rastin e 55-vjetorit të vendosjes së marrëdhënieve diplomatike ndërmjet Kinës dhe Italisë, me qëllim ngritjen e mëtejshme të nivelit të shkëmbimeve kulturore midis dy vendeve, CMG-ja ka nisur një sërë bashkëpunimesh pragmatike me shumë media kryesore dhe institucione përkatëse në Itali lidhur me transmetimin dhe raportimin e veprimtarive sportive, prodhimin e përbashkët të veprave filmike dhe televizive, krijimin e lidhjeve miqësore mes vendeve të trashëgimisë botërore, shkëmbimet teknike, bashkëpunimin industrial dhe trajnimin e talenteve, duke i dhënë një shtysë të re promovimit të shkëmbimeve kulturore ndërmjet Kinës dhe Italisë.