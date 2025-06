“Tre mandate na e lëruan nënën” – Saimir Korreshi shpërthen në Kuvend: Shyqyr që nuk e kam babain gjallë

Tiranë, 26 qershor 2025 – Deputeti demokrat Saimir Korreshi ka mbajtur një fjalim të pazakontë dhe emocional në foltoren e Kuvendit, ku akuzoi ashpër Partinë Socialiste për manipulime zgjedhore dhe degradim të jetës publike në Lushnje. Në një deklaratë që shkaktoi reagime të menjëhershme, Korreshi u shpreh: “Tre mandate na e lëruan nënën, tani do kthehen nga baba”.

Korreshi foli për lëvizjet e qëllimshme të qindra qytetarëve nga Tirana drejt Lushnjes, të cilët sipas tij, janë vendosur atje si patronazhistë për të ndikuar në zgjedhje. Ai ironizoi me përkushtimin e tyre: “Pas dasme ka sërish punë për të pastruar pjatat… Menduan se do ishin pushim 3 muajt e beharit”, u shpreh ai.

Sipas deputetit, zgjedhjet në Lushnje u shoqëruan me punësime të përkohshme, presione politike dhe degradim të institucioneve publike:

“Lushnjes i ikën qindra drejtorë, nuk do hahen më qofte e raki, dritat nuk do të lidheshin me urgjencë, koshat e plehrave janë mullar si para lufte”, deklaroi Korreshi me tone sarkastike dhe kritike.

Në një moment reflektimi personal, ai shtoi: “Kur mendoj arrogancën me të cilën janë trajtuar edhe patronazhistët por edhe deputetët, them shyqyr që nuk e kam babën…”.

Fjalimi i Korreshit vjen në një klimë të tensionuar politike, ku opozita po akuzon qeverinë për shfrytëzim të administratës publike dhe presione sistematike për të mbajtur pushtetin.