Horoskopi i Brankos për sot, e enjte 26 qershor 2025

Të dashur miq të yjeve, kjo e enjte sjell një përzierje të re energjish qiellore: Dielli ndriçon në Gaforre, Mërkuri favorizon shenjat e ujit dhe Venusi ndez zemrat romantike. Le të shohim çfarë kanë rezervuar yjet për secilën shenjë sot.

Dashi (21 mars – 20 prill)

🐏 – Energjia dhe vendosmëria janë me ty!

Hëna të buzëqesh nga një shenjë mike dhe të jep shtysën për të përballuar çështje të lëna pezull. Në punë, mund të kesh një bisedë që sqaron gjithçka dhe sjell zhvillime pozitive. Në dashuri, çiftet rikthejnë ndjenjën e bashkimit, ndërsa beqarët mund të përjetojnë një takim befasues në orët e vona. Saturni të këshillon të jesh i kujdesshëm me financat – shmang rreziqet. Shëndeti është i mirë, por mund të ndjesh pak nervozizëm: një banjë relaksuese apo një shëtitje në natyrë do të bëjnë mrekulli. Dëgjo instinktin, por mos nënvlerëso këshillat e të afërmve.

—

Demi (21 prill – 20 maj)

🐂 – Një ditë për qetësi dhe kujdes në marrëdhënie.

Edhe pse mund të ndihesh pak i ngadalësuar, mos u shqetëso: Venusi është në anën tënde dhe sjell mbrojtje në dashuri. Është dita e duhur për të sqaruar keqkuptime me partnerin ose për të thelluar një lidhje të re. Në punë, trego durim dhe përqendrim – Marsi të kërkon rregull dhe disiplinë. Mos u përfshi në debate të kota me kolegë impulsivë. Mbrëmja do të sjellë kthimin e qetësisë, ndoshta pranë një pjate të shijshme. Kujdes shëndetin: shmang tepricat dhe dëgjo sinjalet e trupit. Çelësi i ditës është ekuilibri.

—

Binjakët (21 maj – 21 qershor)

👬 – Një ditë ku shkëlqen komunikimi dhe gëzimi.

Mërkuri, planeti yt udhëheqës, të ndihmon në marrëdhënie, takime dhe lajme të mira. Nëse je në pritje të një përgjigjeje apo ke një intervistë, yjet janë në anën tënde. Në dashuri, je plot hijeshi dhe çiltërsi – ideal për të tërhequr dikë interesant. Hëna të jep intuitë që s’duhet ta injorosh. Vetëm ki kujdes nga shpenzimet impulsive: shty blerjet e mëdha. Mbrëmja është perfekte për darka me miq ose për të shkruar mendimet e tua. Energji në rritje!

—

Gaforrja (22 qershor – 22 korrik)

🦀 – Ti je në qendër të vëmendjes, me forcë dhe ndjeshmëri.

Dielli ndriçon shenjën tënde dhe të jep karizëm, ëmbëlsi dhe guxim. Një ftesë, një ofertë apo një sinjal i qartë nga dikush që e vlerëson – janë të mundshme sot. Në dashuri, emocionet janë të thella: çiftet jetojnë momente romantike; beqarët duhet të hapen me besim. Në punë, ka lëvizje, por kërkohet përqendrim – do të ecësh përpara nëse merr guximin për të vepruar. Kujdesu për ushqimin dhe gjej kohë për një pushim që të rigjeneron. Yjet të thonë: shkëlqe pa frikë.

—

Luani (23 korrik – 22 gusht)

🦁 – Midis entuziazmit dhe lodhjes, gjej ekuilibrin.

Marsi nxit ambicien tënde, por kërkon edhe rigorozitet. Në punë, ke dëshirë për ndryshim, por duhet strategji e mirë. Në dashuri, pasioni është i fortë, por ruaje tonin: zemra flet më mirë se zëri i lartë. Hëna të këshillon të dëgjosh ndjenjat dhe të ulësh ritmin. Kujdesu për shpinën dhe trupin në përgjithësi. Merr kohë për veten dhe mos harro ata që të duan. Rregulli i ditës: përkujdesje ndaj vetes dhe ndaj të tjerëve.

—

Virgjëresha (23 gusht – 22 shtator)

👧🏼 – Një ditë e organizuar me rezultate të vogla, por të këndshme.

Mërkuri të jep kthjelltësi dhe aftësi organizimi – shumë e vlefshme në punë, veçanërisht nëse ke një projekt për të paraqitur ose një kontratë për të diskutuar. Në dashuri, çiftet ndihen më afër, ndërsa beqarët mund të bëjnë takime interesante. Hëna favorizon shëndetin dhe kujdesin estetik – bëj diçka të mirë për trupin tënd. Branko të sugjeron të rigjenerohesh dhe të mbash besimin: qielli është me ty, nëse ruan qetësinë dhe mendimin pozitiv.

—

Peshorja (23 shtator – 22 tetor)

⚖️ – Sot kërkohet sinqeritet dhe balancë në çdo marrëdhënie.

Në dashuri, miqësi apo punë, është koha të flasësh hapur dhe me zemër. Venusi të mbron, por vetëm nëse tregon veten pa maska. Në punë, diplomacia është çelësi: shmang përplasjet, sidomos me eprorët. Beqarët duhet të kenë guximin të duken të prekshëm – aty qëndron forca. Gjumi është i rëndësishëm për shëndetin: mos e neglizho. Një film ose libër i mirë mund të të ndihmojë të çlodhesh. Branko të fton të gjesh qetësi të brendshme dhe një ritëm të ri më të shëndetshëm.

—

Akrepi (23 tetor – 22 nëntor)

🦂 – Sot je i magjishëm dhe i mprehtë – por vigjilenca është e domosdoshme.

Hëna është në krahun tënd dhe të jep një ndjeshmëri të thellë dhe një tërheqje që bie në sy. Në punë, ke intuitë për lëvizjet fituese, por ruaju nga zilia – jo të gjithë janë të sinqertë rreth teje. Në dashuri, pasioni është në kulm, por kontrollo skenat xhelozie. Beqarët duhet të vërejnë sinjalet nga dikush që i vështron prej kohësh. Shëndeti po përmirësohet, por truri është i lodhur – merr frymë thellë dhe shkëputu për pak. Branko të këshillon të shohësh përtej sipërfaqes dhe të ndjekësh zërin e shpirtit.

—

Shigjetari (23 nëntor – 21 dhjetor)

🏹 – Plot ide, por shpërqendrim i madh – ngadalëso pak ritmin.

Marsi të bën të paduruar dhe të shtyn drejt ndryshimeve, por Mërkuri të kërkon të mos harrosh detajet. Mos ndërmerr hapa të nxituar, veçanërisht në financa. Në dashuri, dëshira për liri është e theksuar – çiftet kërkojnë freski, ndërsa beqarët më mirë të mos i detyrojnë ngjarjet. Daljet në natyrë të bëjnë mirë dhe të qartësojnë mendimet. Branko të këshillon të reflektosh para çdo veprimi dhe të lejosh kohën të bëjë punën e vet.

—

Bricjapi (22 dhjetor – 20 janar)

🐐 – Sot ke forcë për të çuar përpara synimet që ke vendosur.

Saturni të jep mbështetje dhe të udhëheq drejt rezultateve konkrete. Në punë, një objektiv i rëndësishëm është shumë afër – mos u tremb të hedhësh hapin vendimtar. Në dashuri, zemra ngrohet: tensionet mund të qetësohen, por kërkohet sinqeritet. Beqarët duhet të jenë më të hapur ndaj mundësive të reja. Shëndeti është në nivel të mirë, por kujdesu për shpatullat dhe qetësinë mendore. Branko flet për pjekuri dhe arritje – beso në rrugën tënde dhe ec me guxim.

—

Ujori (21 janar – 19 shkurt)

🏺 – Një ditë me ide brilante, por mos humb lidhjen me realitetin.

Mërkuri ndez kreativitetin tënd: mendja jote është plot me projekte të reja, dëshira për ndryshim është e fortë. Në dashuri, yjet flasin për surpriza – një mesazh i papritur ose një takim që të bën të mendosh. Çiftet rigjejnë afrimitetin me humor dhe lehtësi. Shëndeti është i mirë, por kujdes nga qëndrimi i gjatë para ekraneve – natyra është miku yt më i mirë sot. Branko të këshillon: ëndërro lart, por mos harro ku ke rrënjët.

—

Peshqit (20 shkurt – 20 mars)

🐟 – Ndjeshmëri dhe krijimtari: sot ndriçon nga brenda.

Dielli në Gaforre ushqen imagjinatën dhe të shtyn drejt artit, muzikës dhe botës së brendshme. Në punë, mund të të vijë një ide gjeniale – shkruaje, mos e lër të të shpëtojë. Në dashuri, dëshira për më shumë romancë është e fortë – qoftë për ata që janë në një lidhje apo për ata që janë vetëm. Hëna të mbron, por të kërkon pushim. Trupi është pak i lodhur – fli më shumë dhe ushqe shpirtin me bukuri. Branko të thotë: dëgjo të padukshmen dhe beso në intuitën tënde. /noa.al