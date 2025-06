Armë, trupa dhe siguri kibernetike: Çfarë përfshin lista e investimeve për mbrojtjen e NATO-s

Hagë, 26 qershor 2025 – Aleanca e Atlantikut të Veriut ka zyrtarizuar një marrëveshje të re për rritjen e ndjeshme të investimeve në fushën e mbrojtjes, duke synuar forcimin e kapaciteteve ushtarake dhe atyre mbështetëse deri në vitin 2035. Marrëveshja u nënshkrua në samitin e zhvilluar në Hagë, dhe përfshin angazhime konkrete financiare nga vendet anëtare, me përjashtim të SHBA-ve.

Marrëveshja parasheh një rritje totale mbi 300 miliardë dollarë në 10 vitet e ardhshme, për të garantuar përmbushjen e objektivit të 3,5% të Prodhimit të Brendshëm Bruto (PBB) për shpenzime ushtarake. Këtyre u shtohet edhe një 1,5% shtesë për investime civile me ndikim të drejtpërdrejtë në mbrojtjen kombëtare, si siguria kibernetike, teknologjia satelitore dhe infrastruktura strategjike e komunikimit.

Shifrat aktuale dhe sfidat për vendet anëtareSipas të dhënave për vitin 2024, 32 vendet anëtare të NATO-s shpenzojnë së bashku 1.434 miliardë dollarë në sektorin e mbrojtjes, ku SHBA mbulon rreth 968 miliardë dollarë, apo rreth dy të tretat e totalit. Pas saj renditen Gjermania (86 mld), Britania e Madhe (81 mld), Franca (64 mld) dhe Italia (35 mld).

Megjithatë, vetëm 22 vende nga 32 e kanë arritur aktualisht objektivin minimal prej 2% të PBB-së për mbrojtjen. Italia, ndonëse kontribuesja e pestë më e madhe në terma absolutë, ndodhet vetëm në nivelin 1,3% të PBB-së, dhe i nevojiten rreth 30 miliardë euro shtesë për të përmbushur objektivin.

Rritje me 30% e kapaciteteve ushtarakeSynimi përfundimtar i NATO-s është rritja me 30% e kapaciteteve ushtarake, përmes përmirësimit të mbrojtjes ajrore, forcimit të sigurisë kibernetike, dhe investimeve në inteligjencë, logjistikë dhe satelitë ushtarakë. Planifikohet gjithashtu pesëfishimi i sistemeve kundërajrore.

Angazhime edhe për personelin ushtarakNë kuadër të marrëveshjes së re, edhe numri i ushtarëve do të duhet të rritet, veçanërisht në vendet evropiane dhe Kanada. Për këtë arsye, çdo vend do të duhet të paraqesë një raport vjetor mbi progresin e bërë, ndërsa në vitin 2029 do të zhvillohet një verifikim i përgjithshëm i përmbushjes së objektivave.