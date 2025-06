Bizneset e vogla në rënie në 8 qarqe, Tirana dhe Durrësi përthithin aktivitetin ekonomik

Tiranë, 26 qershor 2025 – Numri i bizneseve të vogla po bie në 8 nga 12 qarqet e Shqipërisë, ndërsa vetëm Tirana, Durrësi dhe Vlora shënojnë rritje, duke pasqyruar shpërndarjen gjithnjë e më të pabarabartë të zhvillimit ekonomik në vend.

Sipas të dhënave të INSTAT për vitin 2024, numri i bizneseve me 1 deri në 4 punonjës është rritur me vetëm 1% në nivel kombëtar krahasuar me një vit më parë. Megjithatë, kjo rritje e lehtë është ndikuar kryesisht nga zgjerimi në qendrat urbane, ndërsa në 8 qarqe është regjistruar rënie. Rënia më e theksuar është në Korçë (−5.21%), ndjekur nga Elbasani (−4.07%) dhe Gjirokastra (−2%).

Ulje më të lehta janë shënuar në qarqet Shkodër, Dibër, Berat, Fier dhe Kukës, me një përqindje që varion nga −0.55% deri në −1%.

Në kahun tjetër, Tirana mbetet epiqendra e aktivitetit ekonomik në vend. Kryeqyteti ka shtuar 1,489 biznese të vogla gjatë vitit 2024, që përfaqëson një rritje prej 2.81%. Durrësi dhe Vlora ndjekin me rritje përkatëse prej 2.46% dhe 1.55%.

Lëvizjet e brendshme të popullsisë dhe emigrimi jashtë vendit po ndikojnë ndjeshëm në shpërndarjen e bizneseve. Qarqet që humbin popullsi përballen me rënie të kërkesës lokale dhe zvogëlim të bazës së konsumatorëve dhe fuqisë punëtore, çka e bën të vështirë mbijetesën e bizneseve të vogla.

Këto biznese – kryesisht të natyrës familjare – janë tregues kyç i vitalitetit ekonomik dhe social. Rënia e tyre shoqërohet zakonisht me tkurrje demografike dhe përkeqësim të kushteve socio-ekonomike në zonat përkatëse.

Ndërkohë, rritja e popullsisë urbane në Tiranë dhe Durrës përmes migrimit të brendshëm po gjeneron kërkesë të lartë për shërbime dhe ndihmon rritjen e bizneseve të vogla në sektorë si gastronomia, transporti, teknologjia dhe shërbimet për qytetarët.