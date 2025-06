Edhe Interi arrin në 16-she: Esposito dhe Bastoni i japin fitoren e çmuar

SHBA – Një yll lindi në betejën e Lumen Field në Seattle: Pio Esposito, në ndeshjen e tij të parë si titullar për zikaltrit, vendosi ndeshjen midis Interit dhe River Plate me një gol të denjë për një bomber të vërtetë.

Më pas, në kohën shtesë, Bastoni vendosi ‘qershinë mbi tortë’ me 2-0. Pas një pjese të parë të bllokuar në të cilën mbizotëroi fryma e garës, Interi arriti të fitonte me një pjesë të dytë pothuajse të përsosur dhe të siguronte vendin e parë në grup: tani në raundin e 16-tave ata do të përballen me Fluminense.

Ndeshja është vendimtare për kualifikimin dhe ritmi e intensiteti që nga fillimi i ndeshjes konfirmojnë se rreziku është shumë i lartë: Interi e menaxhon posedimin e topit, por River bën presion të lartë dhe të fortë, duke u përballur me zikaltrit një për një që nga fillimi i ndeshjes.

Pjesa e parë është e këndshme, por e mbushur me emocione: ajo që bie në sy, nga të dyja palët, është fryma e garës, që favorizohet edhe nga kriteri i gjyqtarit uzbek Tantashev, i cili lë shumë gjëra të shkojnë. Në minutën e 43-të, është Interi që është përsëri i rrezikshëm, përsëri me Pio Espositon, por reagimi i Dias është i jashtëzakonshëm.

Në pjesën e dytë, River e nisi fuqishëm, i vetëdijshëm se duhej ta zhbllokonte ndeshjen për t’u kualifikuar falë fitores së Monterreyt. Pas një goditjeje dënimi në buzë të zonës së penalltisë, Pablo Dias e gjeti veten në një pozicion për të gjuajtur me një gjuajtje të sigurt drejt portës së Sommer: këtë herë ishte Lautaro ai që mori rolin e mbrojtësit dhe sakrifikoi veten në gjuajtjen e mbrojtësit argjentinas.

Vetë Lautaro ishte pranë dhënies së epërsisë për zikaltrit disa minuta më vonë: me një top të rikuperuar në gjysmën e River, Toro u nis drejt portës. Me një prekje shumë të ëmbël, kapiteni i Interit i shpëtoi ndërhyrjes, edhe një herë nga Pablo Dias, dhe goditi me një rrëshqitje për të parashikuar ndërhyrjen e Acunas: topi goditi pjesën e brendshme të shtyllës dhe u nxorr jashtë.

Loja ndryshon në minutën e 65-të, megjithatë, kur Mkhitaryan e tejkalon Martinez Quartën me një kontroll të dobët: armeni i vjedh kohën ish-lojtarit të Fiorentinës dhe fluturon drejt portës. Qendërmbrojtësi i River duhet ta rrëzojë atë dhe karton i kuq i pastër.

Në minutën e 71-të, Interi më në fund arrin të thyejë barazimin me Pio Esposito. Sulmuesi i ri italian merr topin në buzë të zonës nga Petar Sucic, ndalet, devijon dhe më pas hapet, duke e çuar Armanin me hap të gabuar. Një gol shumë i rëndë. Loja më pas tensionohet me lojtarët e River që fillojnë një lloj gjuetie me ndërhyrje shumë të forta.

Rezultati 2-0 arrihet më vonë nga Bastoni me shiritin e kapitenit në krah, i cili gjen golin e dytë të zikaltërve: mbrojtësi tregon të gjithë teknikën e tij duke thyer vijën mbrojtëse të River me një tunel, pastaj me një gjuajtje me të majtën, ai e mposht Armanin…

Gjithashtu edhe meksikanët e Monterrey u kualifikua për në 16-shen e Kupës së Botës për Klube (CWC) FIFA 2025. Ata, në ndeshjen e fundit të Grupit E, u përballën në Rose Bowl të Pasadenës në Kalifornisë, me japonezët e Urawa Red Diamonds, të cilët i mposhtën me lehtësi 4-0 dhe siguruan kalimin e tyre për në fazën e 16-sheve të finaleve të Botërorit, si të dytët e këtij grupi.