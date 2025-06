I vuri flakën gjyshit, mbesa: E bëra për t’a çliruar nga vuajtjet!

FRANCË- Një grua në Francë, e cila vrau gjyshin e saj 95-vjeçar të shtrirë në shtrat duke i vënë flakën shtratit të tij u dënua të mërkurën me pesë vjet burg. 33-vjeçarja pretendoi se e bëri aktin e rëndë nga dashuria për të çliruar gjyshin e saj nga vuajtjet.

Kryetari i Gjykatës së Apelit të Enit, Raphael Vincent sqaroi më pas se Emilie Z. do ta vuajë dënimin e saj në arrest shtëpiak, duke mbajtur një byzylyk elektronik. Prokuroria kishte kërkuar një dënim me 15 vjet burg për mbesën megjithëse edhe ajo ishte dënuar me pesë vjet burg në gjyqin e parë.

“Kur duam dikë, nuk i vëmë flakën”, tha prokurori Erir Mazod, duke e përshkruar dënimin e parë si të pakuptueshëm.

Emily Z. përballej me dënim me burgim të përjetshëm, por gjykata pranoi raportin e një psikiatri që zbuloi se e pandehura ishte në gjendje disociimi kur kreu krimin. Duke dëgjuar dënimin e saj, 33-vjeçarja, nënë e dy fëmijëve, shpërtheu në lot në krahët e avokatit të saj.

Në gusht të vitit 2020, gjyshi i saj u gjet i vdekur në shtratin e tij në shtëpinë e njërës prej vajzave të tij, e cila e priste. Burri ishte mbytur dhe kishte pësuar djegie të pjesshme. Mbesa e tij u arrestua dy muaj më vonë dhe pranoi se i kishte vënë flakën shtratit të gjyshit të saj, sepse ai po i kërkonte të vdiste. Mbesa, e cila u mbështet nga familja e saj pas ngjarjeve, siguroi se nuk donte ta digjte të moshuarin, vetëm që ai të mbytej nga tymi.