I penduar për veprimin, pronari i vilës pranon vrasjen dhe fshehjen e trupit të shqiptarit në pyll

Foria di Centola, Itali – 25 qershor 2025 Një ngjarje e rëndë me pasojë vdekjen e një të riu shqiptar ka tronditur komunitetin në jug të Italisë. Ngjarja ndodhi gjatë natës mes të dielës dhe të hënës në Foria di Centola, një zonë e izoluar në provincën e Salernos, ku tre të rinj me origjinë shqiptare dyshohet se tentuan të grabisin një vilë private.

Sipas autoriteteve italiane, pronari i vilës, një sipërmarrës vendas 60-vjeçar, i ka zënë në befasi personat e dyshuar dhe ka qëlluar me armë zjarri, duke plagosur për vdekje një 25-vjeçar shqiptar. Më pas, trupi i pajetë u transportua dhe u fsheh në një zonë pyjore në afërsi të fshatit San Severino. Rrëfimi para prokurorit: “E qëllova, u trondita dhe e fsheha trupin” Pas dy ditësh heshtjeje, 60-vjeçari u paraqit vullnetarisht në Prokurorinë e Vallo della Lucania, i shoqëruar nga avokati i tij, ku rrëfeu ngjarjen dhe dha informacionin që çoi në zbulimin e trupit.

I tronditur dhe në gjendje të rënduar emocionale, ai sqaroi se pas të shtënave, kishte tërhequr trupin e të riut dhe e kishte fshehur në pyll, pjesërisht i mbuluar nga bimësia. Forcat e karabinierëve, njësitë e kërkimit me qen dhe një helikopter ndërhynë në vendin e treguar, duke lokalizuar dhe identifikuar trupin. Trupi i të ndjerit është sekuestruar dhe do t’i nënshtrohet autopsisë për të përcaktuar me saktësi shkakun e vdekjes.

Nga vetëmbrojtje në akuza të mundshme për vrasje dhe fshehje kufome Fillimisht, pronari i vilës u hetua për plagosje të rëndë, pasi një tjetër shtetas shqiptar, 28 vjeç, mbeti i plagosur rëndë dhe është aktualisht në trajtim në spitalin Cardarelli në Napoli. Megjithatë, me rrëfimin për vrasjen dhe fshehjen e trupit, autoritetet kanë hapur hetime për akuza të mundshme për vrasje të paqëllimshme, ose vrasje me dashje, në varësi të analizës balistike, si dhe për fshehje kufome.

Komuniteti lokal në shok: tension pas ngjarjes Ngjarja ka shkaktuar shqetësim dhe tension në Foria di Centola dhe në zonën e gjerë të Cilentos. Sipas raportimeve lokale, gjatë natës pas incidentit, pranë vilës së sipërmarrësit u panë rreth 30 persona të huaj, të afërm të viktimës dhe të të plagosurit, që kërkonin qartësi mbi fatin e të rinjve.

Autoritetet vendase po monitorojnë situatën për të shmangur përshkallëzim të mëtejshëm. Prokuroria e Vallo della Lucania po heton të gjitha rrethanat për të përcaktuar nëse kemi të bëjmë me tejkalim të kufijve të vetëmbrojtjes apo me vepër penale me pasoja të rënda.

Ngjarja mbetet në hetim të plotë. Identiteti i viktimës nuk është bërë ende publik, në pritje të njoftimit zyrtar të familjes.