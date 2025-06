Minimatura testohet sot në provimin e matematikës

SHQIPËRI- Minimaturantët në të gjithë vendin do t’i nënshtrohen sot provimit të lëndës së Matemtikës. Për rreth 28 mijë minimaturantë, provimi do të nis në orën 10:00 dhe do të përfundojë në 12:30.

Sa i takon rregullave gjatë provimit, nxënësit duhet të kenë me vete mjet identifikimi (kartë ID ose pasaportë); gjatë kohës që zhvillohet provimi ndalohen rreptësisht telefonat dhe ora smart; minimaturantët duhet të përdorin stilolaps me një ngjyrë dhe kurrë më shumë se një ngjyrë në plotësimin e testit etj.

Ndërkohë më 30 qershor 2025, nxënësit e klasave të nënta pritet të rezlizojnë edhe provimin e gjuhës së huaj.