Kërcënoi me vdekje Alvaro Moratën, policia spanjole arreston një 19-vjeçar!

SPANJE – Finalja e Ligës së Kombeve 2025 u vendos me penallti, dhe Portugalia ishte më e qetë dhe më me fat atje dhe mori trofeun, me Nevesin që shënoi goditjen e fundit dhe i dha titullin kundër Spanjës, pasi Diogo Costa priti penalltinë e Alvaro Moratës.

Kjo humbje i kushtoi shumë sulmuesit me përvojë, pasi ai mori një breshëri komentesh negative në rrjetet sociale, me disa që shkuan përtej fyerjeve dhe madje bënë kërcënime me vdekje kundër Moratës dhe familjes së tij.

Rezultati ishte që policia spanjole u mobilizua dhe shumë shpejt e gjeti veten në gjurmët e personit që publikoi kërcënimet kundër Moratës, me raportime nga Gadishulli Iberik që deklaronin se ishte një 19-vjeçar nga Malaga.

Sipas autoriteteve spanjole, dy ditë pas ndeshjes, i riu në fjalë kishte shkuar në stacionin e policisë provinciale në Malaga për të raportuar hakimin e llogarisë së tij personale në mediat sociale.

Rastësisht, ishte e njëjta adresë nga i cili ishin bërë kërcënimet kundër Alvaro Moratës, me oficerët e policisë të bindur se djali u përpoq ta përdorte ankesën për të krijuar një alibi për veten e tij dhe për të mashtruar hetimin.

Historia e ankuesit kishte disa pjesë që nuk përputheshin dhe e vërteta u zbulua shpejt, pasi 19-vjeçari nuk i shpëtoi arrestimit.