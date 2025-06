Shkelja e armëpushimit, Trump shpërthen ndaj Izraelit dhe Iranit: “Ata nuk e dinë çfarë po bëjnë!”

Uashington, 24 qershor 2025 – Presidenti amerikan Donald Trump ka reaguar ashpër ndaj shkeljes së armëpushimit mes Izraelit dhe Iranit, një marrëveshje e ndërmjetësuar nga vetë ai vetëm një natë më parë. Duke folur për gazetarët para nisjes drejt një samiti të NATO-s në Holandë, Trump akuzoi të dyja palët se po minojnë marrëveshjen, por kritikën më të fortë e rezervoi për Izraelin.

“E kemi të bëjmë me dy vende që kanë luftuar aq gjatë dhe aq fort, sa nuk e dinë çfarë po bëjnë,” tha Trump me tone të larta. Ai deklaroi se Izraeli “e shkeli armëpushimin pothuajse menjëherë, duke hedhur një ngarkesë bombash siç nuk e kam parë ndonjëherë më parë”.

Sipas tij, menjëherë pas firmosjes së marrëveshjes, Izraeli ndërmori sulme intensive kundër objektivave iraniane, gjë që ai e cilësoi si veprim të papranueshëm. “Kur them, ‘Keni 12 orë’, nuk nënkuptoj që në orën e parë të lëshoni gjithçka që keni. Nuk jam i kënaqur me ta. As me Iranin nuk jam i kënaqur”, tha ai.

Trump shtoi gjithashtu se, sipas informacionit të tij, nuk ka besim se Irani do të jetë në gjendje të rindërtojë programin bërthamor pas sulmeve të fundit ajrore nga SHBA. “Irani nuk do ta rindërtojë kurrë. Ai vend është nën shkëmb, ai vend është i shembur,” u shpreh ai me bindje.

Deklaratat e presidentit amerikan vijnë në një moment kritik për paqen në Lindjen e Mesme, teksa armëpushimi i shpallur mes dy armiqve historikë rrezikon të shpërbëhet përfundimisht.