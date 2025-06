Kosova pranon 50 të dëbuar nga SHBA: Mbrojtje e përkohshme për një vit, në bashkëpunim me autoritetet amerikane

Prishtinë, 24 qershor 2025 – Qeveria në detyrë e Kosovës ka miratuar një vendim për të pranuar dhe strehuar përkohësisht 50 shtetas të vendeve të treta, të cilët do të dëbohen nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Përzgjedhja e tyre do të bëhet në bashkëpunim të ngushtë me autoritetet amerikane, duke pasur në konsideratë sigurinë kombëtare dhe rendin publik.

Vendimi, i miratuar më 11 qershor, parashikon që këtyre personave t’u ofrohet mbrojtje e përkohshme për një periudhë deri në një vit. Gjatë kësaj kohe, do të vlerësohen kushtet në vendet prej nga vijnë dhe do të ndërmerren masa për kthimin e tyre vullnetar.

Zëdhënësi i Qeverisë, Përparim Kryeziu, deklaroi se rastet do të shqyrtohen ndaras nga Ministria e Punëve të Brendshme, ndërsa Kosova do të ofrojë strehim, ushqim, veshmbathje, produkte higjienike dhe kujdes shëndetësor emergjent për të ardhurit.

Kryeziu kujtoi se Kosova ka përvoja të mëparshme në menaxhimin e situatave të ngjashme, përfshirë strehimin e shtetasve afganë në vitin 2021 në bashkëpunim me NATO-n dhe SHBA-në, si dhe gazetarëve ukrainas përmes programit “Gazetarët në Rezidencë”.

Qeveria në detyrë theksoi se ky angazhim vjen si shenjë e marrëdhënieve të ngushta me SHBA-në, të cilat i cilësoi si “aleat të palëkundur” në rrugëtimin euroatlantik të Kosovës. Kryeministri në detyrë, Albin Kurti, konfirmoi se bashkëpunimi me autoritetet amerikane do të vijojë gjatë gjithë procesit.

Ndërkohë, Departamenti Amerikan i Shtetit e ka mirëpritur vendimin e Kosovës, duke shprehur mirënjohje për kontributin e saj në këtë proces ndërkombëtar.