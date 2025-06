Horoskopi i Paolo Fox për të martën, 24 qershor 2025 – Parashikimi i plotë për të gjitha shenjat

Të dashur miq të yjeve, ja ku vjen horoskopi i Paolo Fox për ditën e martë, 24 qershor 2025. Qielli është në lëvizje dhe me të edhe ndjenjat, projektet dhe dilemat tona.

Disa do të ndiejnë frymëzimin për të marrë një vendim të rëndësishëm, të tjerë do të përballen me kujtime, ngurrime apo pasione të papritura.

Për çdo shenjë, një dritë e veçantë ndriçon rrugën. Lexoni më poshtë çfarë ju pret sipas yjeve…

Dashi

♈ – Shenjë e zjarrit (21 mars – 20 prill)

Sot, Dielli ju shikon me sy mbështetës, por Marsi – planeti juaj udhëheqës – ju kërkon maturi. Është një ditë që ju nxit të jeni të guximshëm, por jo të pamatur. Në dashuri, ndjeni tërheqje për dikë që ju sfidon emocionalisht – kujdes të mos humbni ekuilibrin. Në punë, mund të rikthehet në vëmendje një projekt i lënë pezull. Këshilla e Paolo Fox është të dëgjoni intuitën, sidomos nëse jeni përballë kontratave apo vendimeve financiare. Merrni pak kohë për pushim dhe qetësim – stresi po grumbullohet dhe mund t’ju turbullojë mendjen. Përdorni flakën që keni brenda jush, por mos digjni urat me vendime impulsive.

—

Demi

♉ – Shenjë e tokës (21 prill – 20 maj)

Demi, sot yjet të ftojnë të pranosh ndryshimin – diçka që zakonisht të vështirëson. Venusi të buzëqesh dhe sjell butësi dhe mundësi romantike, veçanërisht për beqarët. Çiftet gjejnë përsëri bashkëveprimin përmes intimitetit dhe momentit të përbashkët. Në aspektin profesional, një mundësi zhvillimi është afër: veçanërisht për ata që kanë biznes ose punojnë në mënyrë të pavarur. Hëna në shenjën tënde ju dhuron intuitë të mprehtë dhe ndjeshmëri. Ndiqni sinjalet e brendshme – madje edhe ëndrrat mund t’ju sjellin një përgjigje të befasishme. Energjia është në rritje, dhe kjo është dita për të vepruar me kujdes, por me vendosmëri.

—

Binjakët

♊ – Shenjë e ajrit (21 maj – 21 qershor)

Binjakë, sot qielli është i gjallë, por kërkues. Merkuri, planeti juaj udhëheqës, formon pozicione që kërkojnë saktësi në komunikim – mos lini gjëra të nënkuptuara, sidomos në punë apo marrëdhënie me kolegë. Në dashuri, ndiheni të ndarë mes mendjes dhe zemrës. Beqarët mund të kenë takime interesante, por duhet të bëjnë dallimin mes ndjeshmërisë dhe ndjesisë kalimtare. Mbrëmja sjell qetësi dhe një ndriçim të brendshëm. Sugjerohen aktivitetet që ushqejnë shpirtin: letërsia, muzika, natyra. Mos nxitoni – vendimet e marra me qetësi do të japin fryt.

—

Gaforrja

♋ – Shenjë e ujit (22 qershor – 22 korrik)

Gaforre, dita e sotme prek thellë emocionet tuaja. Hëna ju ledhaton, por në të njëjtën kohë sjell ndjeshmëri të lartë dhe kujtime të vjetra. Në dashuri, ndjeni nevojën për siguri emocionale dhe për ngrohtësi – nëse jeni në çift, thelloni lidhjen; nëse jeni vetëm, lini pas zhgënjimet e mëparshme. Në punë, ka rrezik për vonesa apo premtime boshe – mos u mbështetni tek fjalët, kërkoni fakte. Marsi ndikon në fushën financiare, ndaj kini kujdes me shpenzimet e pakontrolluara. Jepini vetes hapësirë për të reflektuar. Zemra ju udhëheq – mjafton ta dëgjoni.

—

Luani

♌ – Shenjë e zjarrit (23 korrik – 22 gusht)

Luani, jeni në qendër të vëmendjes si gjithmonë, por sot duhet të kujdeseni të mos errësoni të tjerët me shkëlqimin tuaj. Lider i lindur, sot mund të jeni vendimtar në punë – ide të reja dhe vendime të shpejta ju nxjerrin përpara. Në dashuri, është koha për sinqeritet: nëse diçka nuk ju bind më, mos e shtyni. Komunikimi i hapur është çelësi për rikthimin e pasionit në çift. Dëgjoni një këshillë nga një person me përvojë – mund të jetë më e vlefshme nga sa mendoni. Dita mbyllet me ndjesinë e realizimit, por vetëm nëse veproni me balancë mes mendjes dhe zemrës.

—

Virgjëresha

♍ – Shenjë e tokës (23 gusht – 22 shtator)

Virgjëreshë, dita e sotme është një ndërthurje midis logjikës dhe ndjeshmërisë. Merkuri ju jep kthjelltësi, por Hëna ju shtyn të dëgjoni ndjenjat. Në dashuri, mund të ndiheni të ndjeshëm – dikush pranë jush ka nevojë për më shumë butësi. Beqarët mund të njohin dikë interesant, sidomos në mjedise ku dominojnë mendja dhe kultura. Në punë, një propozim duket tërheqës por kërkon analizë të thellë – mos u mashtroni nga fasada. Dita është e mirë për të zgjidhur çështje të mbetura pezull dhe për të planifikuar më qartë të ardhmen. Një mesazh i pazakontë në ëndërr mund t’ju japë orientim të papritur.

—

Peshorja

♎ – Shenjë e ajrit (23 shtator – 22 tetor)

Peshore, sot është koha për të rivendosur balancën mes zemrës dhe mendjes. Qielli është i pasur me nuanca, dhe vetëm ti mund të zgjedhësh: do qëndrosh në sipërfaqe apo do të zhytesh thellë në ndjenja? Në dashuri, ndjen etjen për romancë, por edhe nevojën për t’u ndier i kuptuar. Çiftet përjetojnë një moment intensiv; beqarët duhet të shmangin vendime impulsive. Në punë, shmang konfliktet – një koment i pavend mund të prishë marrëdhënie. Mbështetu te diplomacia dhe eleganca jote natyrore. Një gjest i vogël, por i kujdesshëm, mund të hapë dyer të mëdha. Mund të vijë një lajm i mirë në mbrëmje.

—

Akrepi

♏ – Shenjë e ujit (23 tetor – 22 nëntor)

Akrepi, dita e sotme do të jetë po aq magnetike sa ti vetë. Ndihesh i zhytur në një vorbull emocionesh që mund të shndërrohet në burim të pastër krijimtarie. Në dashuri, pasioni është i zjarrtë, por kujdes nga xhelozia – mund të dëmtojë çaste magjike. Çiftet që kanë stabilitet do të ndajnë një mbrëmje të veçantë. Beqarët? Ndiqni instinktin, por pa nxituar. Në punë, hapet një mundësi e re – një ide e vjetër që dikur dukej shumë ambicioze, tani duket gjeniale. Ki besim në vete, por mos e refuzo një këshillë të sinqertë. Nata mund të sjellë ëndrra të zbuluese – shkruaji, sepse mund të të flasin për të ardhmen.

—

Shigjetari

♐ – Shenjë e zjarrit (23 nëntor – 21 dhjetor)

Shigjetar, ky është një qiell i mbushur me shpresë dhe energji pozitive, por fitorja do të vijë përmes durimit, jo vrullit. Në dashuri, është momenti për sqarime të sinqerta – fol hapur nëse ndjen një pasiguri. Çiftet mund të forcojnë lidhjen përmes gjesteve të vogla dhe të ndershme. Beqarët, bëni kujdes me rikthimet nga e kaluara – jo çdo zjarr i vjetër ka vend të ndizet sërish. Në punë, një ndjesi e brendshme mund të kthehet në mundësi reale. Mos injoro sinjalet e rastësishme – universi po të flet. Ndiq emocionin, por mos humb terrenin. Ka gjasa për lajme të mira në fund të ditës.

—

Bricjapi

♑ – Shenjë e tokës (22 dhjetor – 20 janar)

Bricjap, kjo ditë të kërkon ndërgjegjësim. Saturni – mësuesi yt i ashpër – të shtyn drejt përgjegjësisë, por zemra kërkon më shumë lehtësi. Në dashuri, mund të ndihesh i ndarë mes detyrës dhe dëshirës. Çiftet duhet të rizbulojnë njëri-tjetrin; beqarët mund të marrin një mesazh befasues. Në aspektin profesional, është koha për të mbjellë: farat që hedh sot do të japin fryt në vjeshtë. Mos u tregoni shumë i rreptë me veten – edhe shpirti ka nevojë për pushim. Një libër i mirë, një shëtitje e qetë apo një çaj aromatik mund të sjellin frymëzim dhe qartësi.

—

Ujori

♒ – Shenjë e ajrit (21 janar – 19 shkurt)

Ujor, një energji elektrike të përshkon sot – diçka brenda teje kërkon ndryshim. Paolo Fox flet për rinovim, për ide të reja, për guxim krijues. Në dashuri, je i paparashikueshëm: ata që janë me ty duhet të ndjekin ritmin tënd mendor – por jo të gjithë e përballojnë këtë hov. Beqarët janë të mbushur me sharm. Në punë, projektet vizionare mund të kenë më shumë sukses se mendon – ndaj mos i mbaj për vete, propozoji. Një telefonatë e papritur mund të ndryshojë gjithë itinerarin e ditës. Ëndërro madhe, por mos harro të qëndrosh i sinqertë me veten.

—

Peshqit

♓ – Shenjë e ujit (20 shkurt – 20 mars)

Peshq, dita e sotme është një thirrje për të dëgjuar zërin e brendshëm. Nën ndikimin e Neptunit, ndihesh i frymëzuar por edhe i turbulluar. Në dashuri, ruaj balancën – mos i idealizo gjërat përtej realitetit. Çiftet do të përjetojnë momente të butësisë së vërtetë. Beqarët mund të kenë një takim që duket “i shkruar nga fati”. Në punë, është koha për të përballuar atë që ke shtyrë – mos e anashkalo më. Ke një dhunti të rrallë: empatia. Përdore për të zbutur tensione dhe për të sjellë qartësi. Një muzikë, një aromë apo një kujtim mund të aktivizojnë emocione të thella. Lejoji të rrjedhin dhe çlirohu nga gjithçka që të rëndon. /noa.al