Irani: Nuk ka marrëveshje armëpushimi, vendimi do merret më vonë!

Disa orë pasi presidenti i SHBA njoftoi arritjen e një marrëveshjeje, u raportuan sulme me raketa në disa zona të Izraelit. Sirenat e alarmit ranë në Tel Aviv, Jerusalem dhe në shumë zona të tjera të qendrës së shtetit hebraik. Sipas raportimeve, 7 persona u vranë pasi një raketë goditi një ndërtesë banimi në Beer Sheva, ndërsa 22 të tjerë u plagosën.

Aktualisht nuk ka marrëveshje për armëpushim ose ndërprerje të operacioneve ushtarake. Kështu deklaroi ministri i Jashtëm iranian, Abbas Araghchi në X, sipas të cilit përgjigjja e Iranit do të vazhdojë derisa Izraeli të ndërpresë agresionin.

“Siç e ka bërë të qartë vazhdimisht Irani: Izraeli nisi luftë kundër Iranit, jo anasjelltas. Deri më tani, nuk ka asnjë "marrëveshje" për ndonjë armëpushim ose ndërprerje të operacioneve ushtarake. Megjithatë, me kusht që regjimi izraelit të ndalojë agresionin e tij të paligjshëm kundër popullit iranian jo më vonë se ora 4 e mëngjesit sipas kohës së Teheranit, ne nuk kemi ndërmend të vazhdojmë përgjigjen tonë më pas”, shkroi Araghchi.

Sipas ministrit iranian, “vendimi përfundimtar për ndërprerjen e operacioneve ushtarake nga Teherani do të merret më vonë dhe me kusht që regjimi izraelit të ndërpresë agresionin e tij të paligjshëm kundër popullit iranian" deri në mëngjesin e sotëm.

Më herët Donald Trump njoftoi arritjen e marrëveshjes së paqes mes Iranit dhe Izraelit.

The military operations of our powerful Armed Forces to punish Israel for its aggression continued until the very last minute, at 4am. Together with all Iranians, I thank our brave Armed Forces who remain ready to defend our dear country until their last drop of blood, and who…