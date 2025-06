Inter Miami i Leo Messit kualifikohet në 16-she

SHBA, 24 qershor 2025 – Lionel Messi dhe Inter Miami kanë siguruar kualifikimin për në fazën eliminatore të Kupës së Botës për Klube 2025, pas një barazimi 2-2 kundër kampionëve brazilianë të Palmeiras në stadiumin “Hard Rock”.

Skuadra amerikane udhëhoqi 2-0 me gola nga Tadeo Allende dhe Luis Suarez, por Paulinho dhe Mauricio barazuan në minutat e fundit, duke e vulosur rezultatin përfundimtar. Ky barazim i mjaftoi të dy ekipeve për të kaluar në raundin tjetër.

Palmeiras fiton grupin, Miami përballet me PSG

Me këtë rezultat, Palmeiras fiton Grupin A dhe do të ndeshet me Botafogon në raundin e 16-të, ndërsa Inter Miami përfundon në vendin e dytë dhe do të ketë një përballje të veçantë ndaj Paris Saint-Germain, ish-skuadra e Lionel Messit.

Suarez, lojtari i ndeshjes – një asist dhe një gol spektakolar

Luis Suarez ishte protagonisti i mbrëmjes. Me një asist elegant me gjoks për golin e Allende dhe një finalizim mjeshtëror me gjysmë-vole për golin e dytë, ai rrëmbeu çmimin e lojtarit të ndeshjes. Pavarësisht moshës dhe humbjes së një pjese të shpejtësisë, uruguajani tregoi se ende mbetet një armë e rrezikshme.

Messi, i ndjekur nga mbrojtja, në pritje të ditëlindjes

Një ditë para 38-vjetorit të lindjes, Lionel Messi nuk pati ndikimin e zakonshëm në lojë, por vazhdoi të tërheqë vëmendjen e mbrojtjes kundërshtare, duke krijuar hapësira për bashkëlojtarët.

Zhgënjim për Porton dhe Al Ahlyn

Ndërkohë, Porto mbylli pjesëmarrjen pa asnjë fitore në grup, pavarësisht pritshmërive. Edhe Al Ahly nuk arriti të përfitojë nga avantazhi në katër raste gjatë një tjetër ndeshjeje emocionuese 4-4 në stadiumin “MetLife” të New Jersey-t.