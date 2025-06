Lufta në Lindjen e Mesme/ Si arriti Trump të shpallë armëpushimin midis Izraelit dhe Iranit

SHBA- Parametrat e një armëpushimi midis Izraelit dhe Iranit u njoftuan herët sot nga Presidenti i SHBA-së Donald Trump, pas sulmit në bazën ajrore amerikane Al Udeid në Katar, instalimi më i madh ushtarak amerikan në Lindjen e Mesme, si dhe shënjestrimit të infrastrukturës së vendit të tij në rajonin e gjerë. Sipas Presidentit amerikan, armëpushimi do zbatohet në orët e ardhshme, duke i dhënë fund “luftës 12-ditore” midis Iranit dhe Izraelit.

“ Izraeli dhe Irani erdhën tek unë, pothuajse njëkohësisht, dhe thanë: “PAQE!” E dija që koha ishte TANI. Bota dhe Lindja e Mesme janë FITUESIT e vërtetë! Të dy kombet do të shohin DASHURI, PAQE DHE PROGRES të jashtëzakonshëm në të ardhmen e tyre. Ata kanë kaq shumë për të fituar, por edhe kaq shumë për të humbur, nëse devijojnë nga rruga e DREJTËSISË DHE TË VËRTETËS. E ardhmja për Izraelin dhe Iranin është e pakufizuar dhe e mbushur me REFUGJATË të mëdhenj. ZOTI JU BEKOFTE TË DY! ”, komentoi Presidenti Amerikan në rrjetet sociale, duke nënkuptuar se Teherani do t’i ndalte sulmet i pari, i ndjekur nga Izraeli.

"Lufta 12-ditore"

"Me kusht që gjithçka të shkojë siç duhet, siç do të shkojë, do të doja të përgëzoja të dy vendet, Izraelin dhe Iranin, për qëndrueshmërinë, guximin dhe inteligjencën për t’i dhënë fund asaj që duhej të quhej ‘LUFTA 12-DITORE ‘", përfundoi Donald Trump, pa zbuluar më tej se si u arrit marrëveshja për armëpushimin ose nëse vende të tjera ishin të përfshira në negociata.

Megjithatë, Katari duket se ka luajtur një rol kyç në ndërmjetësimin e armëpushimit, ndërsa Izraeli ra dakord për marrëveshjen e armëpushimit me kusht që Irani të ndalonte sulmet e tij ndaj vendit të tij, sipas një zyrtari të Shtëpisë së Bardhë, një fakt që Teherani e pranoi gjithashtu.

Ndërkohë, një zyrtar iranian i tha CNN se nuk kishte marrë një propozim për armëpushim dhe se do të vazhdonte të luftonte. Ndërsa media shtetërore iraniane njoftoi sot se një armëpushim i është imponuar armikut pas përgjigjes ushtarake të vendit ndaj agresionit amerikan, disa orë pasi Irani u hakmor kundër një baze amerikane në Katar.

"Operacionet e suksesshme me raketa të Korpusit të Gardës Revolucionare Islamike në përgjigje të agresionit amerikan dhe qëndrueshmëria dhe uniteti shembullor i popullit tonë të dashur në mbrojtjen e tokës sonë i kanë imponuar një armëpushim armikut ”, raportoi rrjeti shtetëror i lajmeve iraniane, pa dhënë detaje se kur do të hyjë në fuqi armëpushimi.

Në fakt, informacioni nga Izraeli raporton se sulmet e Iranit vazhduan sot, me shërbimet e emergjencës së Izraelit që njoftuan se katër persona u vranë kur një raketë goditi një ndërtesë banimi në qytetin Beer Sheva, në Izraelin jugor.

Shkaqet e armëpushimit

Në të njëjtën kohë, reagimi i menjëhershëm i Iranit dje ndaj sulmit të SHBA-së ndaj objekteve të tij bërthamore duke lëshuar raketa në bazën amerikane Al Udeid në Katar ishte një bezdi e fortë për Uashingtonin, edhe nëse Teherani e kishte informuar më parë për veprimin e tij, duke minimizuar humbjet njerëzore. Imazhi i bazës amerikane të sulmuar si hakmarrje është i pashembullt për sa i përket menjëhershmërisë së reagimit të Teheranit pavarësisht përfshirjes së gjatë të SHBA-së në Lindjen e Mesme, e aftë të dëmtojë imazhin e fuqisë amerikane, kujtesë e fortë e së cilës synonte operacioni i së shtunës së kaluar.

Për më tepër, pas sulmit të djeshëm ndaj bazës Al Udeid, një zëdhënës i Ministrisë së Jashtme të Katarit tha në një deklaratë se mbrojtja ajrore e Katarit e pengoi sulmin dhe i ndërpreu me sukses raketat iraniane, duke konfirmuar mungesën e pasojave për prestigjin e SHBA-së.

Në të njëjtën kohë, Presidenti i SHBA-së nuk donte një tjetër "konflikt të ngrirë", si ai në Ukrainë me humbje të pallogaritshme njerëzore dhe materiale, prandaj ai paralajmëroi se lufta mund të ishte përshkallëzuar dhe të kishte një ndikim të rëndësishëm në Lindjen e Mesme, duke i dhënë fund një perspektive kaq të keqe. Fakti që konflikti filloi me një pushtim të Izraelit nga Hamasi dhe kulmoi me përfshirjen e drejtpërdrejtë të SHBA-së kundër Iranit tregon jo vetëm rrjedhshmërinë e situatës gjeopolitike, por edhe rrezikun në të cilin ndodhej SHBA-ja.

Në këtë drejtim, kjo është një luftë që mund të kishte vazhduar me vite dhe të kishte shkatërruar të gjithë Lindjen e Mesme, por nuk ndodhi dhe nuk do të ndodhë kurrë, siç tha Donald Trump. Në këtë kontekst, vizita e Ministrit të Jashtëm iranian Abbas Araghchi në Rusi dhe takimi i tij me Presidentin rus Vladimir Putin nuk kaluan pa u vënë re nga Shtëpia e Bardhë, e cila nuk duket se është entuziaste që Moska të ngrihet në një faktor në çtensionimin e konfliktit.

Sidomos kur kritikat ndaj Shtëpisë së Bardhë në SHBA kishin filluar të përshkallëzoheshin në lidhje me injorimin e Kongresit në sulmin ndaj tre objekteve bërthamore iraniane.të shtunën e kaluar, një veprim që mund të shkaktojë një domino hakmarrjeje kundër SHBA-së, por edhe vatra frike nga një sulm asimetrik terrorist kundër qytetarëve amerikanë, duke evokuar kujtime të 11 shtatorit.

Sytë nga Lindja e Mesme

Sidoqoftë, pasojat e "luftës 12-ditore" pritet të eklipsojnë Samitin e NATO-s, i cili fillon në Hagë në orët në vijim, me praninë e Presidentit të SHBA-së të kondensuar në një periudhë të vetme njëzet e katër orëshe.