“LUFTA MORI FUND” Trump njofton se Izraeli dhe Irani janë futur në armëpushim të plotë

Trump: Izraeli dhe Irani bien dakord për “armëpushim të plotë dhe të përgjithshëm”, që do të zbatohet brenda 24 orëve

Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, njoftoi të hënën në rrjetin e tij social Truth Social se Izraeli dhe Irani kanë rënë dakord për një “armëpushim të plotë dhe të përgjithshëm”, i cili do të zbatohet gradualisht brenda një periudhe 24-orëshe.

"Armëpushimi do të fillojë për rreth gjashtë orë, dhe pas 12 orësh, “Lufta do të konsiderohet E MBARUAR,” shkroi z. Trump në Truth Social, duke treguar se armëpushimi do të nisë në mesnatë me orën e Lindjes (ET).

“Zyrtarisht, Irani do të nisë ARMËPUSHIMIN dhe, pas Orës së 12-të, Izraeli do të nisë ARMËPUSHIMIN dhe, pas Orës së 24-t, një FUND ZYRTAR i LUFTËS 12-DITORE do të përshëndetet nga Bota,” tha presidenti.

Sipas Trump, ky armëpushim do të sjellë një “NDALIM ZYRTAR” të luftës, duke përfaqësuar një ndryshim të madh në situatën e armiqësive, të cilat u përshkallëzuan pas sulmit ajror amerikan gjatë fundjavës ndaj tre objekteve bërthamore iraniane.

“Do të doja të përgëzoja të dy vendet, Izraelin dhe Iranin, për qëndrueshmërinë, guximin dhe inteligjencën për të përfunduar atë që duhet quajtur ‘LUFTA 12-DITORE,’” shkroi Trump. “Kjo ishte një luftë që mund të kishte zgjatur me vite dhe të kishte shkatërruar gjithë Lindjen e Mesme, por nuk ndodhi, dhe kurrë nuk do të ndodhë!”

—

Sulmi hakmarrës nga Irani

Më herët gjatë ditës së sotme, Irani ndërmori një sulm me raketa ndaj një baze ushtarake amerikane në Katar, si hakmarrje për bombardimet amerikane ndaj objekteve kyçe të programit bërthamor iranian.

Sipas autoriteteve amerikane, nuk janë raportuar viktima nga ky sulm.

—

Ky njoftim shënon një zhvillim të papritur dhe të rëndësishëm në tensionet mes dy vendeve, dhe nëse zbatohet siç është parashikuar, mund të shënojë fundin e një krize të rëndë ushtarake në Lindjen e Mesme. /noa.al