Tmerr! Dalin në plazh 5 kufoma me këmbët dhe duart e lidhura

SPANJË- Policia spanjolle në Ibiza po heton zbulimin e trupave të pajetë në det. Të paktën pesë kufoma janë gjetur nga Garda Civile në Detin Balearik pranë Ibizës. Besohet se ata janë emigrantë që ishin përpjekur të arrinin në vijën bregdetare spanjolle nëpërmjet një kalimi të rrezikshëm nga Algjeria, një udhëtim që ka marrë mijëra jetë. Trupa të tjerë kanë dalë në plazhe, por këta kanë qenë të prangosur, duke e bërë policinë të besojë se ata janë vrarë për ndonjë arsye të panjohur.

Policia ka hapur një hetim për të sqaruar rrethanat e vdekjes. Megjithatë, hetimet janë pothuajse të pamundura sepse banorët e anijeve janë të vetëdijshëm se janë në një situatë të parregullt dhe nuk raportojnë abuzimet që pësojnë gjatë kalimeve nga bregu algjerian.

Zbulimi i këtyre trupave ka ndodhur gjatë muajit të fundit, megjithëse policia ka ruajtur sekret të plotë në lidhje me hetimet. Njëri prej tyre u gjet më 18 maj rreth orës 17:00. Një anije private me flamur belg që lundronte në ujërat në perëndim të Formenterës ngriti alarmin pasi vuri re një trup që notonte në det.

Pas marrjes së paralajmërimit, në vendngjarje shkoi anija patrulluese e Gardës Civile Río Segura. Anëtarët e ekuipazhit të Río Segura shkuan në pikën e shënuar nga anija belge dhe rreth dy orë më vonë gjetën trupin e pajetë duke lundruar në det.

Kur Roja Civile e gjeti trupin, ata zbuluan se ai ishte i lidhur duar e këmbë dhe kishte veshur një jelek shpëtimi portokalli. Anija patrulluese e Gardës Civile e transferoi trupin në afërsi të Cap de Barbaria, në jug të Formenterës, ku u transferua në një anije që e nxori në breg.

Trupi u ekzaminua më vonë nga agjentët e Gardës Civile dhe një mjek ligjor, në një përpjekje për të sqaruar rrethanat e vdekjes. Disa ditë më vonë, një trup tjetër u shfaq në rrethana të ngjashme, gjithashtu në ujërat e Formenterës. Dhe këto ngjarje janë përsëritur disa herë gjatë disa javëve të fundit.

Në total, të paktën pesë trupa janë gjetur me duar dhe këmbë të lidhura duke lundruar në pjesë të ndryshme të ujërave të Ishujve Balearik. Të gjithë me sa duket u përkisnin emigrantëve që udhëtonin me një varkë.

Në të gjitha rastet, është aktivizuar procedura e parashikuar për rastet e vdekjeve të dhunshme. Kufomat ekzaminohen nga agjentë të Gardës Civile dhe mjekë ligjorë, të cilët marrin gjurmë gishtash nekro (nëse gjendja e trupit e lejon) ose mostra ADN-je.

Hetuesit e Gardës Civile dyshojnë se emigrantët që dukeshin të lidhur duar e këmbë mund të kenë pasur një konfrontim gjatë kalimit. Ata më pas do të jenë prangosur dhe hedhur në det, kështu që do të ishin raste të qarta vrasjeje.

Situata po shkakton tronditje të vazhdueshme për turistët, pasi trupa të pajetë kanë dalë në plazhe, shpesh të dekompozuar keq. Në një rast jetër, një këmbë njeriu u zbulua në det në Can Pastilla në Palma, Majorka. Një trup tjetër, ai i një gruaje, nuk kishte këmbë. Një tjetër ishte thjesht një skelet.

Vetëm në gjashtë muajt e fundit, rreth 30 trupa janë gjetur në plazhet e Ishujve Balearik, duke përfshirë Majorkën, Ibizën dhe Formenterën, duke bërë që gazeta spanjolle t’i quajë plazhet "varreza".