Berisha: Votat që shkojnë për princeshën e burgjeve, Sara Mila, janë të dokumentuara

TIRANË- Kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha, ka deklaruar se PD ka dokumentuar që në disa qendra votimi për zgjedhjet e 11 majit është votuar nga komisionerët në favor të deputetes Sara Mila. Duke folur në konferencë më gazetarët, Berisha theksoi se zgjedhjet zhvillohen në kushtet e një terrori të paparë politik, të karteleve të drogës dhe organizatave më të rrezikshme kriminale.

"Kjo është një çështje hetimi. Por aty ku Sara Mile, Arkend Balla, shkojnë me hanxharët e Troplinëve dhe Suel Çelës, komisionerit i ngelet shumë pak hapësirë. Pra këtu është problemi. Problemi është se zgjedhjet zhvillohen në kushtet e një terrori të paparë politik. E një terrori të paparë të karteleve të drogës dhe organizatave më të rrezikshme kriminale. Kjo është.

Do të tregoj ju nesër, qendra votimi, ku gjatë gjithë ditës votojnë komisionerët dhe ato vota të gjitha shkojnë për princeshën e burgjeve, Sara Mila. Po. Janë të dokumentuara. Ne këtë po bëjmë. Ne me automatik, me kallashnikov nuk i mbrojmë, se ajo është rrugë tjetër pastaj, por ne do të dëshmojmë gjithçka para shqiptarëve dhe shqiptarët do të marrin një vendim për qëndrimin e tyre," tha Berisha.