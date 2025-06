Renditja Sekrete e Shenjave nga Branko për Javën 23–29 Qershor 2025

Horoskopi javor – Klasifikimi i shenjave sipas Branko, nga 23 deri më 29 qershor 2025

Edhe këtë javë qielli hap arkën e vet me mesazhe dhe prova për çdo shenjë. Disa ndihen të lodhur, të tjerë përballen me pasiguri ose emocione të ndërlikuara. Por çdo sfidë është një hap drejt rritjes.

Java po shkon drejt zhvillimeve vendimtare për shumë prej jush: vendime, takime me ndikim, përmbysje fati dhe çlirim nga barrat e së shkuarës. Këto janë shenjat më të favorizuara të javës sipas Brankos që sjell ekskluzivisht noa.al.

Lexoni më poshtë renditjen nga vendi i 12-të deri në të parin, me përshkrime të plota dhe këshilla konkrete për secilën shenjë.

—

12° – ♏ Akrepi

Ngadalëso, dëgjo veten dhe mos kërko përgjigje menjëherë

Energjia është në rënie, dhe karta e tarotit “I Varuri” të kërkon reflektim dhe durim. Në punë, diçka nuk shkon sipas planit – mos e detyro rrjedhën, lëre që gjërat të ndodhin natyrshëm. Në dashuri ndihesh i/e keqkuptuar, sikur fjalët e tua bien në heshtje. Por jo – njerëzit që të duan janë thjesht të hutuar, jo të largët. Jep kohë. Kujdesu për shëndetin: joga, pushim dhe çajra relaksues janë shërim për shpirtin. Edhe pse je në fund të listës, mos harro – çdo cikël ka fund dhe fillim. Rinovimi po vjen, mbaje zemrën hapur.

—

11° – ♉ Demi

Dilema të brendshme dhe tensione që kërkojnë qetësi

Kjo javë të vendos përballë zgjedhjesh të vështira – mund të jetë në dashuri apo në punë. Taroti “Dyshja e Shpatave” flet për pavendosmëri dhe për një tension të brendshëm që nuk të lë të qetë. Në çift, duhet të flisni, jo të këmbëngulni. Për beqarët, takimet e reja vonohen. Në aspektin ekonomik, ka pak pasiguri që ndikon edhe në humor. Edhe pse në vendin e 11-të, kjo nuk është rrëzim – është vetëm një fazë stanjacioni. Dil në natyrë, shijo një darkë nën yje dhe rikujto vetes: durimi është forca jote.

—

10° – ♌ Luani

Tërhiqu për një çast dhe shëroje egon e lënduar

Këtë javë ndihesh sikur po lë pas dore nga të tjerët – veçanërisht në punë, ku vendimet nuk kalojnë përmes teje. Ndjen mungesë vlerësimi dhe kjo të rëndon. Në dashuri, pasioni është i zbehtë, por një gjest i thjeshtë mund ta ringjallë flakën. Taroti “Hëna” të paralajmëron për iluzione – veçanërisht në familje apo rreth shoqëror. Kujdes shëndetin: pi më shumë ujë dhe mëso të pushosh. Ti je një udhëheqës i lindur, por edhe mbretërit kanë nevojë për të qëndruar vetëm dhe për të reflektuar. Kthehesh më i fortë.

—

9° – ♐ Shigjetari

I lodhur por ende në këmbë – java kërkon durim

Ndihesh sikur po pret diçka që nuk vjen – në dashuri apo në punë. Taroti “Nëntë Shkopinj” flet për lodhje të akumuluar, por edhe për rezistencë. Në dashuri ke nevojë për hapësirë, por duhet të kesh kujdes – partneri mund të ndjehet i lënë pas dore. Komunikimi është thelbësor, por duhet të jetë i butë, jo i prerë. Në punë mund të ketë vonesa ose keqkuptime, por jo gjëra të rënda. Je në vendin e nëntë, por shpirti yt aventurier s’e pranon dorëzimin. Gjej bukurinë në të voglat: një libër i mirë, një perëndim, një qeshje. Do ringjallesh.

—

8° – ♋ Gaforrja

Ndjeshmëri e thellë, por lësho të kaluarën

Ndodheni në sezonin tuaj, por pavarësisht ndikimit të Diellit, mendja është e turbulluar. Merkuri shkakton konfuzion – veçanërisht në biseda të rëndësishme. Taroti “Vdekja” flet për një cikël që duhet të mbyllet – jo me frikë, por me qartësi. Në dashuri ka nevojë për mirëkuptim: fol me ëmbëlsi, sepse partneri s’të lexon gjithmonë si ti mendon. Një takim interesant mund të ndodhë, por është ende në hije. Në punë, dita kalon pa ngjarje të mëdha. Më shumë gjumë, më shumë muzikë qetësuese – kjo është receta për ta rikthyer shkëlqimin.

—

7° – ♈ Dashi

Forcë dhe pasion, por kujdes me impulsin

Ti je shenjë zjarri, por këtë javë duhet të kujdesesh që flaka të mos digjet në vetvete. Taroti “Temperanca” të kujton që duhet ekuilibër – midis dëshirës për të vepruar dhe nevojës për të pritur. Në punë, disa vonesa ose kompromise mund të të zhgënjejnë, por janë të përkohshme. Në dashuri, pasioni është i fortë, por ndjenjat janë të paqëndrueshme – sidomos për beqarët që mund të tërhiqen nga persona jo të sinqertë. Shëndeti kërkon ngadalësim – mos e tepro me aktivitetin. Je në vend të shtatë, por me potencial për t’u ngjitur – mjafton të gjesh ritmin e duhur dhe të mos harrosh të dëgjosh.

—

6° – ♑ Bricjapi

Qëndrueshmëri e heshtur dhe përparim me sakrificë

Je si një mal që nuk lëkundet nga era – edhe kur jeta të vendos barrë mbi supe. Karta “Qerreja” tregon ecje përpara, me lodhje, por me rezultate. Në punë vijnë kënaqësi, por bashkë me to edhe përgjegjësi që kërkojnë fokus të plotë. Në dashuri, je më i ftohtë se zakonisht – partneri pret më shumë ndjeshmëri. Bëhu pak më i hapur, qoftë me një gjest të thjeshtë. Beqarët mund të kenë njohje në ambientin profesional. Tensioni i mbledhur kërkon shkarkim fizik – ecje në natyrë ose ushtrime shtrirjeje. Vendi i gjashtë është një bazë solide për të ndërtuar të ardhmen.

—

5° – ♎ Peshorja

Vendime të ndjeshme dhe energji në rritje

Qielli ju mbështet, por edhe ju sfidon të zgjidhni mes rrugëve të ndryshme. Karta “Të Dashuruarit” tregon zgjedhje që lidhen me dëshirat tuaja më të thella. Në dashuri, zemra rreh fort për dikë – sidomos në lidhjet e reja. Marrëdhëniet e vjetra kërkojnë më shumë kujdes, por ia vlejnë. Në punë, troket një mundësi e re: dëgjoje me kujdes para se të thuash po. Shëndeti përmirësohet, sidomos nëse ke vuajtur nga stresi. Arti, muzika dhe estetika janë burimi yt i brendshëm i balancës këtë javë.

—

4° – ♒ Ujori

Mundësi të papritura dhe ndjenja që rilindin

Jeni në fermentim të brendshëm: dëshironi të ndryshoni gjithçka, por duhet durim. Karta “Rrota e fatit” sjell ngjarje që vijnë pa paralajmërim – takime, ide, ndryshime që ju çojnë përpara. Beqarët mund të përjetojnë njohje shumë të veçanta. Në çift, dëshira për të ndarë përvoja të reja rrit afërsinë. Në punë, shkëlqeni me ide krijuese – por kontrolloni gjithmonë detajet. Shëndeti është në gjendje të mirë, përveç pak shpërqendrimi. Java është e fortë, me aromë të së ardhmes që po nis të lulëzojë.

—

3° – ♊ Binjakët

Lehtësi, shkëlqim dhe shanse konkrete

Jeni të mbushur me ide dhe energji – një javë ku mund të shkëlqeni pa shumë përpjekje. Karta “Magjistari” flet për zgjuarsi, fjalë që bindin dhe krijimtari që frymëzon. Në punë keni intuitë të fortë dhe shumë mundësi – nëse prisnit një përgjigje, ka gjasa të vijë tani. Në dashuri, jeni tërheqës dhe të dashur – beqarët janë në qendër të vëmendjes. Çiftet ndajnë humor, lojalitet dhe afërsi të natyrshme. Kujdes vetëm me gjumin – paqja mendore kërkon pushim. Të tretët në listë dhe plotësisht të merituar.

—

2° – ♓ Peshqit

Frymëzim, dashuri e thellë dhe përmbushje

Javë e bekuar për ju: e mbushur me ndjeshmëri, frymëzim dhe mundësi të mëdha. Karta “Ylli” flet për shpresë dhe rilindje të brendshme. Në dashuri, jeni magnetikë – të dashuruarit ndihen më të lidhur se kurrë, ndërsa beqarët mund të takojnë dikë që tingëllon “si i njohur prej shpirtit”. Në punë, një mundësi që nuk e prisnit mund të ndryshojë planet. Kujdes me ndjenjat e të tjerëve – keni prirje t’i thithni. Merrni frymë thellë, rrini afër natyrës, dhe lëreni intuitën të bëjë punën e vet. Vendi i dytë për ju është vendi i ëmbël i suksesit shpirtëror.

—

1° – ♍ Virgjëresha

Fitore në të gjitha fushat – jeni në momentin tuaj më të mirë

Jeni pa dyshim ylli i javës. Qielli ju favorizon në çdo drejtim. Karta “Dielli” flet për arritje, dritë, vetëbesim dhe stabilitet. Në punë, merrni miratime, rezultate, dhe ndoshta një vlerësim që e prisnit prej kohësh. Në dashuri ndiheni të lirë, të kuptuar dhe të gatshëm për të ndarë më shumë. Beqarët mund të përjetojnë një takim që ndryshon rregullat e lojës. Shëndeti përmirësohet dhe energjia është e balancuar. E para në listë, me plot të drejtë. Brilloni pa frikë – kjo është java juaj. /noa.al