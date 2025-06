Horoskopi javor nga Branko – 23 deri më 29 qershor 2025 për të 12 shenjat e zodiakut

Një javë që nis me energji të larta dhe ndjenja të forta për shumë shenja.

Disa përballen me zgjedhje të rëndësishme në dashuri dhe në jetë profesionale, të tjerë përjetojnë ringjallje emocionale dhe vendime që i afrojnë me ëndrrat e tyre.

Branko sjell parashikime konkrete dhe këshilla që vlejnë për t’u ndjekur çdo ditë të kësaj jave.

♈ Dashi

Pasione dhe shpejtësi – por mos digjni ura pas jush

Kjo javë për ju është plot energji dhe vrull. Marte ju nxit të veproni shpejt, por kjo mund të sjellë konflikte nëse nuk tregoni kujdes me fjalët dhe vendimet. Në dashuri, Venusi ju favorizon, por vetëm nëse tregoheni më të dëgjueshëm dhe më pak kokëfortë. Të enjten dhe të premten, jeni në kulmin e fuqisë tuaj – ideale për të realizuar një projekt që e kishit lënë pezull. Fundjava është më e butë, por Hëna ju bën më të ndjeshëm se zakonisht: shmangni situata që ju lodhin emocionalisht.

—

♉ Demi

Stabilitet dhe vendime të rëndësishme në jetën personale

Java nis me fokus te konkretësia – gjithçka që nuk ka themel nuk ka më vend në jetën tuaj. Taroti “Qerreja” ju shtyn përpara, por me kujdes dhe përqendrim. Në dashuri, shumë prej jush po mendojnë për hapa seriozë, si bashkëjetesa apo një angazhim më i madh. Kujdes në punë të mërkurën – mos insistoni në të drejtën tuaj nëse shihni që tjetri nuk kupton. Nga e premtja, energjitë kthehen dhe Hëna në shenjën tuaj të shtunën ju jep bukuri, ndjeshmëri dhe sensualitet. Java mbyllet në mënyrë harmonike.

—

♊ Binjakët

Ide të shumta, por zgjedhjet duhet të jenë të zgjuara

Keni plot mendime dhe plane, por jo gjithçka që shkëlqen është e vlefshme. Taroti “Magjistari” ju kujton që inteligjenca nuk mjafton – duhet maturi dhe vetëkontroll. Në punë, javë sfiduese, sidomos me kolegë apo bashkëpunëtorë që nuk flasin qartë. Mos u hutoni nga fjalët e bukura – kërkoni fakte. Në dashuri, dita më e favorshme për të shprehur ndjenjat është e shtuna. Kujdes të hënën me komunikimin – një koment i thjeshtë mund të kthehet në keqkuptim. Zgjidhni mirë si dhe kur të flisni.

—

♋ Gaforrja

Dashuria ju përqafon – jeni në zemër të yjeve

Gëzuar ditëlindjen! Jeni në kulmin e sezonit tuaj dhe kjo javë ju sjell dashuri, mbështetje dhe ndjenja të thella. Taroti “Të Dashuruarit” flet për zgjedhje të sinqerta dhe pasion. Çiftet që kanë kaluar vështirësi gjejnë sërish afërsinë. Beqarët ndihen tërheqës dhe janë gati për një lidhje të re. Në punë, Hëna e plotë të dielën sjell frymëzim dhe ndoshta një përgjigje që e prisnit prej kohësh. Mos kini frikë të tregoheni të drejtpërdrejtë – kjo është java ku ndershmëria shpërblehet.

—

♌ Luani

Luhatje emocionale – më mirë të ndaleni sesa të nxitoheni

Këtë javë jeni pak më të lodhur dhe me humor të paqëndrueshëm. Dielli nuk ju mbështet fort, dhe të martën mund të ndiheni të pasigurt për disa gjëra që më parë i kishit të qarta. Taroti “Kulla” paralajmëron për rënie të iluzioneve – por kjo është diçka pozitive, sepse hap rrugën për të ndërtuar mbi të vërtetën. Në dashuri duhet më shumë bisedë, ndërsa në punë shmangni vendime impulsive. Nga e enjtja filloni të rigjeni qetësinë. Kujdes me shpenzimet pa menduar – mund të pendoheni më vonë.

—

♍ Virgjëresha

Ekuilibër, ndjenja të pastërta dhe lajme të mira në punë

Një javë ku gjithçka rrjedh më së miri për ju. Taroti “Maturia” flet për një fazë qetësie të thellë dhe ngjarjesh pozitive që ndodhin pa shumë zhurmë. Në dashuri, ndjeshmëria rritet dhe afërsia me partnerin forcohet. Për beqarët, kjo është një javë ku mund të ndodhin njohje të vlefshme. Në punë, të enjten dhe të premten merrni lajme të mira – ndoshta një përgjigje që e prisnit me padurim. Shëndeti përmirësohet ndjeshëm. Këshilla: mos lejoni që përkushtimi ndaj detyrave t’ju heqë të drejtën për pak lehtësi dhe gëzim.

—

♎ Peshorja

Vendime të rëndësishme dhe magnetizëm në rritje

Karta e tarotit “Drejtësia” të kërkon të veprosh me maturi dhe të mos nxitohesh në zgjedhje. Në dashuri, Venusi të jep një tërheqje të fortë – të shtunën mund të ndodhë një takim që s’duhet shpërfillur. Në punë, e hëna dhe e marta janë ideale për të paraqitur një ide apo projekt: je bindës dhe i/e qartë. Fundjava sjell disa shqetësime në familje, por ti i zgjidh gjithçka me takt dhe elegancë. Sharmi yt natyral është çelësi.

—

♏ Akrepi

Intuitë e fuqishme dhe zbulesa emocionale

Karta “Hëna” të udhëzon drejt vetes – ëndrrat, ndjesitë dhe paralajmërimet e brendshme nuk duhen injoruar. Në dashuri, një tension i pazgjidhur mund të qartësohet të mërkurën – pas kësaj do ndihesh më i lehtësuar. Në punë, ritmi është i ngadaltë, por do të befasohesh nga një mundësi që vjen deri të premten. Java kërkon durim dhe kontakt me botën shpirtërore. Besoji ndjesive që të përsëriten.

—

♐ Shigjetari

Rrezik, spontanitet dhe gëzim – por pa humbur fokusin

Karta “I Marrë” në tarot flet për liri, udhëtime dhe ndryshim. Kjo është java për të guxuar, për të thyer rutinën dhe për të ndjekur intuitën. Në dashuri, ndjenjat janë të forta – do ketë flirtime, buzëqeshje dhe ndoshta një lidhje e re. Kujdes në punë të hënën: shpërqendrimi mund të të kushtojë. Fundjava është e shkëlqyer – ide të freskëta dhe energji për të filluar nga e para.

—

♑ Bricjapi

Pasione të forta dhe reflektime thelbësore

Karta “Djalli” simbolizon jo vetëm pasion, por edhe lidhje që të mbajnë peng. Në dashuri, mund të ndihesh i mbërthyer ose i pavend – është koha të pyesësh veten çfarë do vërtet. Në punë, guximi për të nisur diçka të re mund të shpërblehet. Të premten shmang diskutime me ngarkesë emocionale – tensioni është i lartë. Jepi kohë çdo reagimi dhe mos vepro në çastin e nxehtë. Qetësia do të të ndihmojë të shohësh më qartë.

—

♒ Ujori

Java e ideve të mëdha dhe lidhjeve me kuptim

Karta “Ylli” është mesazhi më i bukur për ju: shpresë, frymëzim dhe ndriçim i rrugës suaj. Në dashuri, beqarët mund të përjetojnë një njohje të veçantë që ndjehet “e shkruar”. Çiftet përmirësojnë ndjeshmërinë dhe komunikimin. Në punë, dita më e mirë për ide të reja është e marta ose e enjtja – mos i injoro frymëzimet spontane. Kujdes vetëm me lodhjen të shtunën – pushimi është i domosdoshëm. Jeni afër diçkaje shumë të mirë.

—

♓ Peshqit

Reflektim i thellë dhe rikthim i qetësisë emocionale

Karta “Eremiti” ju nxit të ngadalësoni ritmin – kjo është një javë për reflektim dhe qartësim të ndjenjave. Të hënën dhe të martën shmangni debatet: një fjalë e gabuar mund të lëndojë. Nga e mërkura, gjithçka ndryshon – dashuria bëhet më e ëmbël dhe marrëdhëniet miqësore thellohen. Në punë, edhe pse nuk ndodh asgjë spektakolare, disa gjëra të vogla do t’ju japin kënaqësi dhe siguri. Dëgjoni veten pa zhurmë. /noa.al