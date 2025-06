Horoskopi javor nga Paolo Fox – 23 deri më 29 qershor 2025 për të 12 shenjat zodiakale

Një javë ku yjet ndajnë energji të fuqishme për disa dhe prova për të tjerë.

Disa shenja do të përjetojnë kthesa pozitive në dashuri dhe karrierë, ndërsa të tjerat duhet të jenë të kujdesshme ndaj tensioneve dhe keqkuptimeve.

Lexoni më poshtë çfarë sjell kjo javë për çdo shenjë sipas parashikimeve të Paolo Fox.

♈ Dashi

Energji pa kufij, por përdoreni me mençuri

Kjo javë vjen me shumë vrull për ju, por rrezikoni të shpërtheni për gjëra të vogla – sidomos në punë. Mos e lini tensionin t’ju verbojë. Në dashuri, emocionet janë të forta: një takim i ri mund të ndodhë të martën. Çiftet duhet të flasin qartë dhe të mos shmangin të vërtetën. Kujdes me shpenzimet – dëshira për më shumë është e madhe, por edhe fatura vjen pas. Jeni të fuqishëm, por nuk është koha për impulsivitet.

—

♉ Demi

Javë e qetë, por mos u besoni shumë fjalëve të vjetra

Keni nevojë për ritëm të ngadaltë dhe ndjenja të qeta. Venusi ju jep butësi në dashuri, por nëse dikush nga e kaluara kthehet me premtime, mos i merrni për të mirëqena. Në punë, përpjekjet tuaja fillojnë të japin fryte, por do të duhet edhe pak durim. Të dielën pritet një ditë shumë e mirë për takime romantike. Hapeni zemrën, por mos harroni të ruani veten.

—

♊ Binjakët

Komunikim në kulm, por zgjidhni fjalët me kujdes

Jeni shenja më biseduese e javës, por mund të keqkuptoheni lehtë – sidomos në familje. Në punë, rifitoni dëshirën për t’u angazhuar, dhe mund të merrni një ofertë që ia vlen. Në dashuri, shkëlqeni: martesa ose një deklaratë mund të ndodhë të martën apo të enjten. Fundjava do jetë më e qetë – mirë për reflektim. Fjalët kanë fuqi – përdorini me maturi.

—

♋ Gaforrja

Javë me dritë – jeni në qendër të gjithçkaje

Është sezoni juaj, dhe gjithçka duket sikur sillet rreth jush. Në dashuri, të vetëm mund të takojnë dikë që prek zemrën, ndërsa çiftet përjetojnë ndjesi të thella. Në punë, keni ide të mira, por duhet guxim për t’i shprehur. E enjtja është dita më e bekuar – një surprizë mund t’ju mbushë sytë me shkëlqim. Mos e injoroni instinktin – është udhërrëfyesi juaj.

—

♌ Luani

Disa vështirësi emocionale, por fundjava ju rrit sërish

Kjo javë sjell reflektime të thella. Në dashuri, ndjesi të paqarta, ndoshta xhelozi apo pasiguri. Në vend që të replikoni, ndaloni dhe mendoni. Në punë, mos i besoni çdo oferte – disa duket më të mira se ç’janë. E mërkura është e tensionuar – shmangni debatet. Por fundjava ju ndihmon të rigjeni vetëbesimin dhe sharmin. Mjafton një veprim i vogël për t’ju kthyer në rrugën e duhur.

—

♍ Virgjëresha

Yjet janë me ju – është koha për përparim dhe dashuri të vërtetë

Një javë e artë për ju, sidomos në punë. Projekte të reja, detyra më të mëdha – gjithçka po shkon drejt rritjes dhe stabilitetit. Në dashuri, kthehet ndjeshmëria dhe një person që dukej i largët bëhet më i pranishëm. E marta dhe e premtja janë ditët më të favorshme për ndjenja dhe iniciativa. Shëndeti përmirësohet: trupi kërkon lëvizje dhe natyrë. Mos kini frikë të guxoni për diçka që e dëshironi – këtë herë, yjet janë me ju.

—

♎ Peshorja

Mjaft me dyshime – është koha për të zgjedhur

Jeni të menduar, të pavend, ndoshta sepse nuk po doni ta pranoni një të vërtetë që zemra e di prej kohësh. Në dashuri, disa çifte janë në udhëkryq – dialogu mund të sjellë zgjidhjen. Beqarët duhet të hapen dhe të besojnë sërish në ndjenja të vërteta. Në punë, mos veproni me nxitim – sidomos të mërkurën. Fundjava sjell qetësi dhe frymëzim krijues. Tregohuni të ndershëm me veten – jo gjithçka ka nevojë për llogari, por për sinqeritet.

—

♏ Akrepi

Transformim i thellë – nuk është fundi, por fillimi

Java sjell ndryshime të brendshme që mund të duken të frikshme, por janë pjesë e një rritjeje. Në dashuri, jeni tërheqës dhe të fortë, por mos e testoni partnerin pa fund. Në punë, jeni të fuqishëm, por rrezikoni të lodheni nga përpjekja për të bërë gjithçka vetë. E marta është dita për takime dhe vendime. Të shtunën, një e vërtetë del në pah. Dëgjojeni zemrën – ajo e di rrugën.

—

♐ Shigjetari

Rikthim te vetja – java e përballjes me realitetin

Yjet ju nxisin të gjeni balancën mes ëndrrave dhe veprimeve konkrete. Në punë, jeni të shpërqendruar – vendimet e rëndësishme lërini për të premten. Në dashuri, ndjenjat ekzistojnë, por ju jeni diku tjetër me mendje. Rreth të enjtes, një person i veçantë mund të afrohet për beqarët. Fundjava sjell ngjitje: e diela është dita juaj me fat. Mos ikni – qëndroni dhe përjetoni çastin.

—

♑ Bricjapi

Periudhë e qetë, por mbillni për të ardhmen

Kjo nuk është java më intensive për ju, por është një periudhë për t’u mbështetur në durim dhe ndërtim të heshtur. Në dashuri, jeni disi të largët – ndoshta për shkak të mendimeve praktike që ju marrin gjithë vëmendjen. Shkurtoni distancën me një gjest të thjeshtë. Në punë, lajme të mira priten, por lëvizjet më të mëdha ndodhin pas gushtit. Të mërkurën bëni vetëm gjërat më urgjente. Çdo gjë tjetër do të rritet me kohë.

—

♒ Ujori

Zemra ju çon diku tjetër – po e dëgjoni?

Jeni në udhëkryq: të ndiqni një rrugë që nuk është më për ju, apo të rrezikoni për diçka që ju ngroh shpirtin? Në dashuri, jeni të trazuar, por ndoshta është koha për të ndryshuar qasje. Çiftet që flasin sinqerisht rigjejnë veten. Beqarët janë të lodhur nga sipërfaqësorja. Në punë, një mundësi interesante mund të vijë të enjten. Intuita ju çon në drejtimin e duhur – ndoshta është koha për një hap të guximshëm.

—

♓ Peshqit

Javë emocionale – forca është tek ndjeshmëria juaj

Kjo është një javë e ngarkuar ndjeshmërisht për ju. Në dashuri, ka paqartësi – disa lidhje janë në krizë, të tjera ringjallen. Beqarët luftojnë me nostalgjinë dhe dëshirën për një të ardhme të ndryshme. Në punë, mund të ketë tensione – shmangni konfliktet dhe përdorni taktin. E premtja është dita më delikate, por e shtuna sjell dritë dhe frymëzim. Merrni frymë thellë – yjet janë me ju, edhe kur rruga është me mjegull. /noa.al