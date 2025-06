Horoskopi ditor nga Paolo Fox – E hënë, 23 qershor 2025

Parashikimet për të gjitha shenjat – një ditë vendimtare për shumë prej jush, ku fjalët dhe veprimet peshojnë më shumë se zakonisht. Dëgjo veten dhe qiellin: të dy kanë diçka për të të thënë.

♈ Dashi – Dita e sinqeritetit dhe zgjedhjeve të kujdesshme

Energjia e Marsit të shtyn të veprosh me vrull, por Hëna të paralajmëron të mos nxitosh. Në dashuri do ndjesh nevojën për konfirmime, por mos harro se më e rëndësishmja është ndershmëria. Në punë, një ide në mëngjes do të bëhet e vlefshme pasdite – mos e nënvlerëso. Kujdes nga keqkuptimet, veçanërisht me shenjat e ujit. Shëndeti i qëndrueshëm, por shmang ushqimet djegëse. Në darkë, një ëndërr mund të jetë një mesazh i rëndësishëm. Fjalët që thua sot do ndikojnë nesër.

—

♉ Demi – Qetësia jote do të bëhet forcë dhe mbrojtje

Stabiliteti do të jetë pika jote më e fortë. Hëna të sugjeron të qëndrosh me këmbë në tokë, por njëkohësisht të lejosh pak vend për të papriturat. Në dashuri, shmang xhelozinë dhe trego besim ndaj tjetrit. Në punë, do të të afrohet një ofertë interesante – lexo gjithçka me kujdes. Sot je i/e ftuar të përballesh me frikërat me butësi. Trupi yt ka nevojë për pushim. Një shenjë tjetër toke mund të të dhurojë një fjalë që do të bëjë diferencën.

—

♊ Binjakët – Dita e ideve të mëdha, por edhe e përgjegjësive të vogla

Do të ndihesh i/e frymëzuar dhe kureshtar/e, por mos harro detyrimet praktike. Në dashuri, mund të ketë njohje të reja për beqarët dhe biseda të rëndësishme për çiftet. Foli me lehtësi, por pa gënjeshtra. Në punë, do të lindin ide të shkëlqyera, por duhen strukturuar. Një udhëtim i shkurtër mund të të hapë mundësi të reja. Në pasdite do të marrësh një lajm që e prisje prej kohësh. Kujdes me gjumin – është aty ku mendja jote pastron gjithçka.

—

♋ Gaforrja – Ndjenja të thella dhe vendime që nuk duhen shtyrë më

Hëna në shenjën tënde të jep intuitë të mprehtë – beso instinktit. Në dashuri, është koha të hapesh dhe të flasësh pa frikë. Mos ki frikë nga e kaluara, sepse ajo të ka mësuar shumë. Në punë, pritshmëritë po rriten, por nuk duhet të ngutesh – çdo gjë po piqet natyrshëm. Një telefonatë mund të ndryshojë gjithë ditën. Shëndeti përmirësohet, por kujdes nga luhatjet emocionale. Bëj një gjest të thjeshtë në mbrëmje që të kthejë në qendër të vetes.

—

♌ Luani – Dita për të vepruar me zemër, jo me ego

Je i/e fuqishëm/me dhe plot energji falë Diellit, por kujdes të mos rrëshqasësh në arrogancë. Në dashuri je në qendër të vëmendjes, por kujdes si e menaxhon këtë: jep dashuri, jo kontroll. Në punë është dita e veprimeve të mëdha – sidomos nëse je në fushën krijuese. Pasdite pritet një surprizë. Mund të ndjesh pak lodhje në kokë – pi më shumë ujë dhe merr frymë thellë. Një person nga e kaluara mund të të kërkojë sqarim – dëgjo, por mos harro veten.

—

♍ Virgjëresha

Kthjelltësia kthehet – është koha për vendime të qarta

Pas një periudhe konfuzioni, sot gjithçka bëhet më e qartë. Në dashuri, vendimet nuk mund të shtyhen më – është koha të saktësosh marrëdhënien. Në punë, ke aftësinë të përballosh diskutime të rëndësishme me maturi dhe profesionalizëm. Vëmendje te detajet – aty fshihet një mësim me vlerë. Shëndeti i mirë, por mund të përjetosh lodhje mendore. Një shëtitje vetëm do të të ndihmojë të gjesh qetësinë. Dita mbyllet me një premtim që do të ketë rëndësi.

—

♎ Peshorja – Harmonia sfidohet, por zemra di ku të ndalet

Një marrëdhënie po ndryshon formë, dhe ti duhet ta shohësh me sy të ri. Hëna të shtyn të mos shmangësh një sqarim – edhe nëse është i vështirë. Në dashuri, dialogu dhe butësia do të jenë çelësi. Në punë, një bashkëpunim mund të rezultojë më i rëndësishëm se sa e mendoje. Kujdes me trupin: qëndrimi fizik dhe frymëmarrja tregojnë shumë për gjendjen tënde të brendshme. Një shenjë Zjarri mund të të befasojë me një deklaratë. Në mbrëmje, ndihesh fitues/e në një betejë të vogël personale.

—

♏ Akrepi – E vërteta del në pah – mos e shmang transformimin

Sot zbardhen gjëra që ishin të fshehura – emocionalisht dhe praktikisht. Në dashuri, do ndjesh shumë thellë: përpiqu të mos kontrollosh gjithçka. Paolo Fox të fton të ndryshosh rrugë nëse nuk ka më rritje. Në punë, një takim apo një ide do zhbllokojë një situatë të vështirë. Fizikisht ndihesh mirë, por mendërisht të duhet pushim. Mund të të ndihmojë një ritual apo një çast meditim. Ëndrrat kanë përmbajtje më të qartë se zakonisht. Fati të kërkon guxim.

—

♐ Shigjetari – Dita e lojës, besimit dhe mundësive të rikthyera

Kthehet tek ti dëshira për të dashur dhe për të besuar. Në dashuri, ka vend për buzëqeshje dhe spontanitet. Në punë, një projekt që e kishe lënë pas, rikthehet – këtë herë trajtoje me përkushtim dhe metodë. Studentët dhe ata që udhëtojnë kanë ditë të shkëlqyer. Kujdes me tepricat – jo gjithçka që të josh të jep fuqi. Një mik do të tregojë vlerën e tij. Në darkë, një këngë apo kujtim të jep një shenjë për rrugën që po vjen.

—

♑ Bricjapi – Qartësi emocionale në mes të detyrave praktike

Përballesh me ndjenja të papritura, ndërkohë që përpiqesh të mbash gjërat nën kontroll. Hëna përballë të sugjeron të rivlerësosh raportet familjare. Në dashuri, kërko afërsi dhe jo vetëm stabilitet. Në punë, një mundësi e re të detyron të dalësh nga zona e rehatisë – por është pikërisht aty ku ndodh rritja. Shëndeti përmirësohet, por duhet të flesh më mirë. Mbylle ditën duke shkruar një mendim – do të vlejë në të ardhmen. Sot je më afër majës së një mali që ke kohë që po e ngjit.

—

♒ Ujori – Idetë marrin formë – qielli bashkëpunon me ty

Universi po të dërgon sinjale – por ti duhet t’i përkthesh në veprime konkrete. Në dashuri, je në kërkim të diçkaje unike, dhe ndoshta do e gjesh. Në punë, mund të kesh një ide të shkëlqyer – mos e injoro. Kujdes me vëmendjen në letra apo detaje të rëndësishme. Shëndeti fizik po përmirësohet. Një shenjë tjetër ajri mund të të dërgojë një mesazh të papritur. Mbrëmja sjell frymëzim – mbaj afër një bllok shënimesh.

—

♓ Peshqit – Dita e ndjeshmërisë së thellë dhe zgjuarsisë shpirtërore

Je në kontakt të drejtpërdrejtë me ndjesitë e tua sot. Hëna të ndihmon të kuptosh veten dhe të tjerët më mirë. Në dashuri, mos ki frikë të tregohesh i/e ndjeshëm/me – forca qëndron në të vërtetën. Në punë, vjen një vlerësim që nuk e prisje – është shpërblimi i durimit tënd. Dëgjo trupin: nëse ndihesh i lodhur, ndalo. Një aromë apo melodi do të rikthejë një kujtim të vjetër, që do të ndihmojë të kuptosh një situatë aktuale. Intuita jote është dritë që nuk gabon. /noa.al