Në një nga momentet më të rënda të presidencës së tij, Donald Trump ka urdhëruar sulme ajrore masive ndaj tri objekteve bërthamore iraniane, duke ndezur sërish tensionet në Lindjen e Mesme dhe duke rihapur idenë e një ndryshimi regjimi në Iran.

Trump pretendon se sulmet, të realizuara nga bombardues B-2 me bomba të tipit “bunker-buster”, kanë shkaktuar dëme “monumentale”. Ai shkroi në rrjete sociale se “goditjet ishin të sakta dhe të fuqishme”. Por vlerësimet e pavarura dhe analizat satelitore tregojnë se dëmet në një nga objektet, Isfahan, ishin vetëm në ndërtesat sipërfaqësore, ndërsa uraniumi i pasuruar ndodhej në tunele të paprekura.

Kreu i Komitetit të Inteligjencës në Dhomën e Përfaqësuesve, demokrati Jim Himes, deklaroi se “kushdo që thotë se e di saktësisht çfarë u shkatërrua, nuk e di për çfarë po flet”.

Ndërkohë, pritet reagimi i Iranit. Përfaqësuesi i Iranit në OKB, Amir-Saeid Iravani, paralajmëroi se “shkalla dhe natyra e përgjigjes së Iranit do të vendoset nga forcat e armatosura iraniane”.

Trump ka sugjeruar publikisht mundësinë e një “ndryshimi regjimi”, çka ka ngjallur shqetësime për një konflikt të zgjeruar dhe për një përsëritje të dështimeve historike të ndërhyrjeve amerikane në Lindjen e Mesme.

Zyrtarët amerikanë pranojnë se ende nuk dihet nëse sulmet shkatërruan realisht kapacitetet bërthamore iraniane apo nëse e shtynë Teheranin drejt një përshpejtimi të programit të tij bërthamor për t’u mbrojtur nga kërcënime të ardhshme.

Zëvendëspresidenti JD Vance tha se nëse Irani heq dorë nga programi bërthamor “në mënyrë paqësore”, do të gjejë një partner në SHBA. Por nëse kundërpërgjigjet ushtarakisht, do të përballet me “forcë dërrmuese”.

Në Iran, protestat kundër sulmeve kanë shpërthyer në rrugët e Teheranit, ndërsa rajoni është në alarm për mundësinë e një lufte të re. Ekspertët paralajmërojnë se një përshkallëzim mund të sjellë pasoja afatgjata për stabilitetin rajonal dhe global.

Situata mbetet jashtëzakonisht e tensionuar dhe me shumë pikëpyetje përpara: A do të hakmerret Irani? A do të jetë ky fillimi i një lufte tjetër? Apo do të përfundojë si një lëvizje e rrezikshme pa rezultat të qartë?