Imazhi satelitor zbulon pasojat e sulmeve amerikane në bazën Fordow të Iranit

Ushtria amerikane vendosi bombardues të fshehtë B-2 në sulmin më të madh operativ ndonjëherë kundër 3 objekteve bërthamore iraniane

Imazhet e reja satelitore të centralit bërthamor Fordow të Iranit zbulojnë pasojat e një sulmi masiv me bomba që ushtria amerikane nisi si pjesë e Operacionit të saj "Çekani i Mesnatës", raporton noa.al duke cituar Fox News.

SHBA-të nisën një sulm të papritur duke përdorur bombardues të fshehtë B-2 në impiantet bërthamore të Iranit në Fordow, Natanz dhe Isfahan të shtunën.

"Të tre lokacionet pësuan dëme dhe shkatërrime jashtëzakonisht të rënda", tha Kryetari i Shtabit të Përgjithshëm të Forcave Ajrore, Gjenerali Dan Caine, gjatë një informimi në Pentagon të dielën në mëngjes. Ai shtoi se shkalla e plotë e dëmeve të shkaktuara nga beteja në objekte do të duhet kohë për t’u vlerësuar.

Fordow, vendi nëntokësor i pasurimit bërthamor të Iranit, u fotografua në imazhet satelitore që tregonin nga një pamje e lartë se sulmi kishte shkatërruar disa struktura në vend.

Fordou është ndërtuar në shpatin e një mali pranë qytetit të Komit, rreth 60 milje në jugperëndim të Teheranit.

Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike tha se nivelet e rrezatimit jashtë vendit nuk janë rritur pas sulmeve në tre centrale bërthamore në Iran.

"Pas sulmeve ndaj tre centraleve bërthamore në Iran – përfshirë Fordow – IAEA mund të konfirmojë se deri në këtë kohë nuk është raportuar asnjë rritje e niveleve të rrezatimit jashtë centralit bërthamor", shkroi IAEA në një postim të së dielës në mëngjes.

Operacioni Midnight Hammer ishte "sulmi më i madh operativ B-2 në historinë e SHBA-së".

Operacioni përdori taktika të përparuara mashtrimi dhe përdori më shumë se 125 avionë për të kryer me sukses misionin, duke përfshirë shtatë bombardues të fshehtë B-2, disa avionë luftarakë të gjeneratës së katërt dhe të pestë, dhjetëra cisterna furnizimi me karburant ajror, një nëndetëse me raketa të drejtuara dhe "një gamë të plotë" avionësh inteligjence, mbikëqyrjeje dhe zbulimi.

Forcat amerikane lëshuan afërsisht 75 municione të drejtuara me precizion, duke përfshirë 14 GBU 57 Massive Ordnance Penetrators prej 30,000 paundësh, përdorimi i parë operacional i kësaj arme. /noa.al